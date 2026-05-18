Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.0 комментариев
В Японии перезапустили второй реактор АЭС «Онагава» после утечки пара
Второй реактор японской АЭС «Онагава» перезапущен после устранения утечки пара
Работу энергоблока АЭС «Онагава» возобновили после удаления из клапана металлического осколка, ставшего причиной недавней утечки радиоактивного пара.
Работа второго реактора на атомной электростанции «Онагава» возобновлена 18 мая в 10.00 по московскому времени, передает РИА «Новости».
Оператор станции, компания Tohoku Electric Power, подтвердила успешное завершение подготовительных мероприятий.
«В связи с тем, что подготовка к запуску второго реактора АЭС «Онагава» завершена, в 16.00 (10.00 по) 18 мая он был запущен», – сообщили представители компании.
Энергоблок находился на плановой проверке. Остановка реактора произошла 16 мая из-за обнаружения небольшого количества пара с радиоактивными веществами на дренажном баке. Специалисты провели осмотр клапана, соединенного с резервуаром. В ходе проверки выяснилось, что причиной неполадки стал застрявший металлический осколок. После его извлечения система вернулась в нормальное состояние.
Как писала газета ВЗГЛЯД, японские энергетики приостановили работу второго реактора АЭС «Онагава» из-за выброса радиоактивного пара.
Несколькими днями ранее специалисты зафиксировали неисправность с утечкой пара на японской станции «Михама»
В марте компания TEPCO возобновила выработку электроэнергии на крупнейшей в мире АЭС «Касивадзаки-Карива» после устранения технического сбоя.