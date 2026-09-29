Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.18 комментариев
Суд завершил банкротство сети «Белый ветер Цифровой»
Московский арбитраж завершил банкротство некогда крупного российского ритейлера «Белый ветер Цифровой», который погасил малую часть огромных долгов компании.
Арбитражный суд Москвы завершил конкурсное производство в отношении ООО «Белый ветер Цифровой», владевшего крупной сетью магазинов электроники, передает РИА «Новости».
«Установленная в ходе конкурсного производства общая сумма требований, включенных в реестр требований кредиторов должника, составила 7 107 803 947,5 рублей», – сказано в судебном определении.
Конкурсный управляющий Андрей Рябов в своем отчете отметил, что удалось погасить требования на общую сумму около 27 млн рублей, что составляет 0,37%. Суд подчеркнул, что неудовлетворенные из-за недостатка имущества должника требования считаются погашенными.
В 2023 году суд не стал привлекать к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц компании, среди которых Данила Васкевич, Сергей Щербаков, Аида Ильясова и Роберт Мусин.
Процедура банкротства была инициирована ритейлером в октябре 2014 года, после того как компания начала испытывать серьезные финансовые трудности.
Сеть «Белый ветер Цифровой» была основана в 1992 году. По данным на весну 2013 года, в компании работали более 1,8 тыс. человек, а количество торговых точек по всей России достигало 127.
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