Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.2 комментария
Захарова возложила на Монако ответственность за прирученных «кровавых монстров»
Захарова возложила на Монако ответственность за прирученных монстров
Монако несет ответственность за тех кровавых монстров, которых приручил, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя недавний взрыв.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавний взрыв в Монако, передает радио Sputnik.
По ее словам, местное руководство обязано отвечать за последствия своих решений по выдаче видов на жительство.
«Они в ответственности – и в Монако, и не в Монако, за тех кровавых монстров, которых они приручили. Они за них в ответственности, вот пусть они эту ответственность и несут», – заявила дипломат. Захарова задалась вопросом о принципах, по которым княжество раздает паспорта, отметив, что инцидент стал отличным поводом задуматься, кого именно привечают местные власти.
Взрыв в Монако произошел вечером в понедельник. В результате пострадали три человека: мужчина, женщина и ребенок. По данным генпрокурора княжества Стефана Тибо, случившееся не рассматривается как теракт. Предполагается, что одним из раненых оказался украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Как ранее писала французская газета Figaro, местные следователи считают приоритетной версией организацию взрыва Службой безопасности Украины в качестве предупреждения предпринимателю.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Монако назвало причиной взрыва заминированную посылку.
Французские правоохранительные органы заподозрили Службу безопасности Украины в организации покушения на предпринимателя.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возложил ответственность за инцидент на руководство киевского режима.