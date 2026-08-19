Эксперты назвали противоречия между российскими работодателями и молодежью

Исследование показало разрыв в ожиданиях молодежи и работодателей России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Анализ, проведенный президентской платформой «Россия – страна возможностей» выявил точки соприкосновения и противоречия в позициях бизнеса и молодежи. Результаты исследования представили на Летней HR-конференции в Мастерской управления «Сенеж». В анкетировании приняли участие более 12,5 тыс. молодых людей и 2,6 тыс. представителей компаний, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Совместное исследование позволило нам посмотреть на рынок первого профессионального опыта сразу с двух сторон и увидеть конкретные точки, где молодежь и работодатели пока не всегда находят друг друга», – отметил генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин. Он добавил, что 24% студентов ищут стажировки в социальных сетях.

В то же время, исследование выявило и точки соприкосновения двух сторон. В частности, 19% молодых людей используют вузовские центры карьеры для поиска стажировок. При этом 21% работодателей продвигают свои программы как раз через центры карьеры в вузах и организациях СПО.

Директор по управлению персоналом ANCOR Александра Бондаревская подчеркнула, что для бизнеса стажировка стала важным кадровым инструментом. Заметный разрыв наблюдается в подходах к обучению: 60% организаций предпочитают работу с наставником, хотя молодежь выбирает онлайн-форматы.

Однако участники рынка сошлись во мнении относительно идеальной стажировки. И бизнес, и соискатели считают оптимальным сроком три месяца с оплатой труда. Медиана зарплатных ожиданий студентов составляет 25–35 тыс. рублей, что полностью укладывается в предлагаемую большинством работодателей вилку от 20 до 50 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, финансовые ожидания начинающих специалистов в России на старте карьеры составляют в среднем 25–35 тыс. рублей в месяц. В июле Государственная дума узаконила оплачиваемые стажировки для выпускников колледжей и вузов сроком до шести месяцев. Ранее депутаты фракции «Единая Россия» внесли в парламент законопроект о введении официального статуса стажера.