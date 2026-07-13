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Украинские беспилотники атаковали супермаркет и библиотеку в Энергодаре
Украинские войска при помощи БПЛА атаковали ночью супермаркет в Энергодаре, также повреждены городская библиотека и многоэтажный дом, сообщил глава администрации Максим Пухов.
Украинские войска ночью нанесли удар беспилотниками по гражданским объектам в Энергодаре, сообщил глава городской администрации Максим Пухов в своем канале на платформе Ma.
«Ночью киевский режим вновь подтвердил свою преступную тактику: цель – исключительно гражданская инфраструктура. В Энергодаре под удар попал сетевой супермаркет «Мера» на проспекте Строителей. Ранее атакам БПЛА подверглись «Мера» на улице Казацкая и в Каменке-Днепровской», – заявил чиновник.
Помимо торгового объекта, осколки дронов нанесли ущерб городской библиотеке и фасаду многоэтажного дома. Пухов также подчеркнул, что российские военные ежедневно уничтожают и подавляют десятки беспилотников, пытающихся атаковать город, однако некоторым из них удается прорваться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате удара украинского беспилотника по автобусной остановке в Энергодаре погибла местная жительница.
Месяцем ранее дроны повредили здания и генераторы медицинской санитарной части города.
За несколько дней до этого тяжелый гексакоптер ВСУ сбросил боеприпасы на городскую автостоянку.