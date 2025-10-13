Польские власти обвинили двух россиян в шпионаже

Tекст: Алексей Дегтярев

Обвиняемыми стали двое граждан России – Игорь Р. и Ирина Р., пишет РИА «Новости» со ссылкой на польское надзорное ведомство.

Обоих обвиняют в участии в деятельности российской разведки и передаче информации, якобы способной нанести ущерб Польше.

Игорь Р., по версии следствия, с февраля по август 2022 года якобы собирал и передавал сведения о российских оппозиционерах, находящихся в Польше, а также о лицах и организациях, оказывающих им поддержку. Эти данные он якобы передал своей жене Ирине Р. для дальнейшей передачи в Россию.

Кроме того, Игоря Р. обвиняют в участии в отправке посылки, в которой, по данным польских следователей, находились взрывные устройства, а именно спрятанные военные электродетонаторы. В обвинительном заключении говорится, что это составляло «кумулятивную бомбу», взрыв которой мог привести к значительному ущербу.

Игорю Р. также предъявлено обвинение в создании непосредственной угрозы жизни или здоровью большого числа людей. До вынесения приговора оба обвиняемых остаются под арестом.

В начале сентября сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали гражданина Польши Гжегоша Гавела по подозрению в шпионаже в пользу Варшавы.

У него были секретные документы, связанные с подготовкой совместных белорусско-российских учений «Запад-2025».

Белоруссия выражала Польше протест.