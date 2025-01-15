Байден упустил уникальную возможность договориться с Москвой и мирно решить все противоречия. Если бы в конце 2021 года он принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, ему бы не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.0 комментариев
Роднина высказалась о запрете двойного гражданства для российских спортсменов
Депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что запрет двойного гражданства не удержит спортсменов от смены страны
Запрет двойного гражданства для россиян не повлияет на решение спортсменов сменить страну выступления, так как они могут отказаться от российского гражданства, заявила олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина.
Роднина высказалась о предложении представителей Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией запретить двойное гражданство для россиян, пишет Sport.ru.
По ее словам, такой запрет не станет препятствием для спортсменов, желающих сменить гражданство для участия в международных соревнованиях. Она отметила, что никто не может воспрепятствовать спортсмену сдать российское гражданство и получить новое.
Роднина заявила, что Россия является «достаточно свободной страной», и спортсмены могут самостоятельно решать, в какой стране выступать.
Как сообщает издание, ранее представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть вопрос о запрете двойного гражданства для россиян. Это обращение связано с обсуждениями о поддержке спортивных интересов страны на международной арене.
Ранее депутат Государственной думы и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что решение спортсменов сменить гражданство следует рассматривать индивидуально, учитывая их позиции и возможности в российском спорте.
Президент России Владимир Путин подчеркивал важность очищения спорта от политизации и предотвращения раскола международного спортивного сообщества.