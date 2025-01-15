  • Новость часаВласти Приднестровья сообщили о гуманитарных поставках газа из России
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    Словакия ожесточенно бьется за возврат российского газа
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    Воюет даже Конституция. Обновленный основной закон помогает России побеждать в СВО
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    Зеленский заявил о массированных ударах по энергетике Украины
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Джозеф Байден спалил остатки американского лидерства

    Байден упустил уникальную возможность договориться с Москвой и мирно решить все противоречия. Если бы в конце 2021 года он принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, ему бы не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем Трампу Арктика

    Главная ценность Гренландии – это национальный сектор контроля над Арктикой. И попытки новой вашингтонской администрации не подкупом, так завоеванием получить Гренландию – это подготовка к борьбе за арктические шельфы, проливы и ресурсы.

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    Андрей Шалунов Андрей Шалунов Как сделать потребление разумным и достаточным

    Отказ от производства товаров с коротким сроком эксплуатации является ключом к сокращению объемов мусора на свалках и снижению трат граждан на покупку товаров.

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    15 января 2025, 12:59 • Новости дня

    Роднина высказалась о запрете двойного гражданства для российских спортсменов

    Депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что запрет двойного гражданства не удержит спортсменов от смены страны

    Tекст: Вера Басилая

    Запрет двойного гражданства для россиян не повлияет на решение спортсменов сменить страну выступления, так как они могут отказаться от российского гражданства, заявила олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина.

    Роднина высказалась о предложении представителей Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией запретить двойное гражданство для россиян, пишет Sport.ru.

    По ее словам, такой запрет не станет препятствием для спортсменов, желающих сменить гражданство для участия в международных соревнованиях. Она отметила, что никто не может воспрепятствовать спортсмену сдать российское гражданство и получить новое.

    Роднина заявила, что Россия является «достаточно свободной страной», и спортсмены могут самостоятельно решать, в какой стране выступать.

    Как сообщает издание, ранее представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть вопрос о запрете двойного гражданства для россиян. Это обращение связано с обсуждениями о поддержке спортивных интересов страны на международной арене.

    Ранее депутат Государственной думы и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что решение спортсменов сменить гражданство следует рассматривать индивидуально, учитывая их позиции и возможности в российском спорте.

    Президент России Владимир Путин подчеркивал важность очищения спорта от политизации и предотвращения раскола международного спортивного сообщества.

    14 января 2025, 15:05 • Новости дня
    Расшифровка черных ящиков разбившегося в Актау самолета опровергла ряд выводов СМИ

    Лавров: Расшифровка черных ящиков разбившегося в Актау самолета AZAL не подтвердила ряд предварительных выводов СМИ

    Расшифровка черных ящиков разбившегося в Актау самолета опровергла ряд выводов СМИ
    @ Пресс-служба МЧС Казахстана/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Расшифровка черных ящиков самолета Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение под казахским городом Актау, не подтвердила некоторые предварительные выводы СМИ, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

    Лавров подчеркнул, что содержимое черных ящиков предоставило много интересной информации, и призвал дождаться полного расследования, чтобы избежать нагнетания ситуации в медийном пространстве, передает ТАСС.

    Министр отметил, что в ходе расследования катастрофы была проведена специальная встреча в Бразилии, где и были открыты черные ящики. Лавров подчеркнул, что сведения, полученные из них, ставят под сомнение предварительные выводы, которые звучат в СМИ. Он призвал уделять больше внимания фактам и не распространять неподтвержденную информацию.

    Москва высоко ценит поддержку Баку в вопросе участия России в расследовании авиакатастрофы. Лавров отметил, что структурированные отношения между Россией и Азербайджаном позволяют оперативно решать любые вопросы, в том числе связанные с подобными инцидентами.

    Он подчеркнул, что такие инциденты, как катастрофа с азербайджанским самолетом, требуют изучения всех фактов, и Россия получила поддержку азербайджанских коллег в этом вопросе.

    Ранее Россия выразила заинтересованность в объективном расследовании авиакатастрофы AZAL под Актау.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев требует наказания виновных за авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines близ Актау и уверен, что ответственность лежит на представителях России. Также Ильхам Алиев заявил, что трагедии с самолетом под Актау можно было избежать при координации между Вооруженными силами и гражданскими службами России.

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    14 января 2025, 13:23 • Новости дня
    Лавров: Трамп первым на Западе признал ложь НАТО о нерасширении на восток
    Лавров: Трамп первым на Западе признал ложь НАТО о нерасширении на восток
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Избранный президент США Дональд Трамп стал первым западным политиком, признавшим, что НАТО обманывало Россию по поводу нерасширения альянса на восток, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Это заявление было сделано на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

    Лавров отметил, что Трамп в одном из своих интервью упомянул первопричины конфликта, касающиеся вовлечения Киева в НАТО, что противоречило ранее достигнутым договоренностям, сообщает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, в соглашениях, подписанных в том числе и президентами, включая экс-главу США Барака Обаму, было прописано, что ни одна страна или организация на пространстве ОБСЕ не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

    Министр добавил, что действия НАТО полностью противоречат этим обещаниям, и подчеркнул, что Трамп впервые открыто признал факт обмана. Это признание, по словам Лаврова, стало первым, которое прозвучало не только от американского, но и от любого западного руководителя.

    «Впервые из уст не только американского руководителя, из уст любого западного руководителя прозвучали честные признания, что натовцы врали, когда подписывали многочисленные документы и с моей стороной, и в рамках ОБСЕ», – подчеркнул Лавров.

    Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что Трамп работает над сделкой, подразумевающей отказ НАТО от расширения на восток.

    При этом президент России Владимир Путин заявлял, что расширение НАТО на восток стало выглядеть как ползучая интервенция, направленная против России.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    14 января 2025, 23:12 • Новости дня
    Фотографию Певцова сняли со стены ведущей группы артистов Ленкома

    Певцов сообщил об удалении его фотографии в Ленкоме и попрощался с театром

    Фотографию Певцова сняли со стены ведущей группы артистов Ленкома
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Народный артист Дмитрий Певцов сообщил, что его фотографию убрали со стены театра «Ленком Марка Захарова». Он заявил, что «не в настроении» пояснять ситуацию с уходом из театра.

    «Среди ведущей группы артистов исчезла моя фотография», – приводит слова Певцова «Московский комсомолец».

    Как заявил Певцов, теперь ему ясно, что в его услугах «театр Ленком Марка Захарова больше не нуждается». При этом он отметил: «Официально мне, конечно, об этом никто не скажет, но у нас так повелось».

    «Ленком, прощай! И прости, если что было не так», – заявил Певцов, добавив, что сохраняет «силы и желание играть на сцене».

    В июне Алексей Франдетти сообщил о решении покинуть должность главного режиссера театра «Ленком Марка Захарова».

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    14 января 2025, 16:46 • Новости дня
    В НАТО решили взять под контроль суда в нейтральных водах Балтики

    Страны НАТО решили контролировать суда на Балтике за пределами своих территориальных вод

    В НАТО решили взять под контроль суда в нейтральных водах Балтики
    @ CFOTO/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны НАТО будут искать правовые решения для контроля судов за пределами своих территориальных вод в Балтийском море, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил журналистам в Хельсинки после саммита государств Северной Европы и Балтии, что страны НАТО будут искать правовые решения, чтобы контролировать суда за пределами своих территориальных вод, передает ТАСС.

    Во вторник на саммите в Хельсинки генсек НАТО Марк Рютте объявил о создании миссии «Балтийский караул» (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря. В операции будут участвовать фрегаты и морская авиация. С предложением организовать такую миссию в конце ноября 2024 года выступил Туск. Он, не вдаваясь в детали инициативы, подчеркнул ее антироссийскую направленность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша на этой неделе заявила о намерении выделить свои корабли для участия в миссии НАТО по охране критически важной инфраструктуры на Балтике. Литва ранее также сообщила о своем решении подключиться к этой миссии.

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    14 января 2025, 20:28 • Новости дня
    Подросток задержан за покушение на убийство Героя России в Саратове

    В Саратовской области подросток планировал убить Героя России по указанию неизвестных

    Подросток задержан за покушение на убийство Героя России в Саратове
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Саратовской области задержан подросток, который, вооружившись молотком, готовил покушение на депутата, Героя России Александра Янкловича, но был остановлен правоохранителями.

    По предварительной информации, несовершеннолетний вступил в сговор с некими неустановленными лицами. Получив от них указание, он вооружился молотком и направился к месту жительства депутата для совершения убийства, передает ТАСС

    Однако подросток, прибыв на место, обнаружил отсутствие цели и покинул территорию, намереваясь продолжить попытку после получения информации о местонахождении мужчины. Его преступный замысел не был доведен до конца благодаря оперативным действиям сотрудников УФСБ и ЦПЭ ГУ МВД России по Саратовской области, которые задержали молодого человека, предотвратив трагедию.

    Следователи продолжают выяснять все обстоятельства происшествия и устанавливать личности тех, кто мог быть вовлечен в сговор с подростком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иркутской области вооруженный подросток совершил нападение на одноклассников, в результате которого как минимум три ученика получили ранения. В Сергиевом Посаде пятнадцатилетний подросток убил свою мать топором и сам сдался полиции, по данному инциденту возбуждено уголовное дело. В поселке Тарнополь Иркутской области 15-летний подросток арестован на два месяца после убийства 12-летней девочки, причиной которого стал конфликт, переросший в насилие с применением ножа.

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    14 января 2025, 17:46 • Новости дня
    Вице-спикер парламента Словакии снял видео о работе западных фастфудов в России
    Вице-спикер парламента Словакии снял видео о работе западных фастфудов в России
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко отметил, что западные компании в сфере общественного питания продолжают свою деятельность в России, несмотря на санкции.

    Данко, находясь в Москве, записал видео, в котором заметил, что крупные западные компании в сфере общественного питания продолжают работу, несмотря на санкционные ограничения, передает РИА «Новости».

    В ролике, снятом в одном из московских торговых центров и размещенном на его странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России), он указал, что Rostic'S работает на месте KFC, а McDonald's сменил название на «Вкусно – и точка».

    «Интересно, что там дальше «Бургер Кинг», он остался», – сказал Данко, добавив, что западные фирмы не покинули российский рынок.

    Ранее в ходе своего визита в Москву вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко записал видео, в котором показал разнообразие товаров, включая продукцию иностранных компаний, в российских магазинах.

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    14 января 2025, 22:53 • Новости дня
    Победительница Кубка мира по самбо Ольга Баранова погибла в 33 года

    В результате несчастного случая в возрасте 33 лет погибла победительница Кубка мира по самбо Ольга Баранова

    Победительница Кубка мира по самбо Ольга Баранова погибла в 33 года
    @ vk.com/tverjudo_fd

    Tекст: Антон Антонов

    Российская самбистка и дзюдоистка Ольга Баранова, которая в 2014 году завоевала Кубок мира по самбо, умерла в результате несчастного случая, ей было 33 года, сообщила Тверская федерация дзюдо.

    Тверская федерация дзюдо сообщила в соцсети «ВКонтакте»: «Скоропостижно ушла из жизни уроженка города Торжка, известная дзюдоистка, талантливая спортсменка Ольга Баранова».

    В федерации добавили, что причиной смерти стал несчастный случай. «Мы не имеем права разглашать, что конкретно с Ольгой случилось, без согласия родственников», – приводит ТАСС текст сообщения. Указывается, что Баранова «завершила карьеру» и «работала тренером по фитнесу».

    Баранова становилась победительницей Кубка мира по самбо 2014 года, серебряным и бронзовым призером чемпионата России. В дзюдо завоевала бронзу чемпионата России среди юниоров, передает РИА «Новости».

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    14 января 2025, 21:57 • Новости дня
    Барбара Брыльска объяснила сообщения о своей смерти

    Барбара Брыльска пообщалась с журналистами после сообщений о своей смерти

    Барбара Брыльска объяснила сообщения о своей смерти
    @ Sergii Kharchenko/Zuma/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польская актриса Барбара Брыльска заявила, что слухи о ее смерти являются ошибкой, возникшей из-за путаницы с именем другой польской актрисы, Барбары Рыльски, которая скончалась недавно.

    Брыльска, известная по роли в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», вышла на связь и опровергла слухи о своей смерти, передает Ura.Ru со ссылкой на «Абзац». Неправильная информация появилась в интернете из-за схожести имен с другой польской актрисой – Барбарой Рыльской, которая недавно скончалась.

    В разговоре с журналистами Брыльска отметила: «У меня все в порядке. Слухи о моем здоровье развились, потому что некоторые журналисты перепутали меня с другой актрисой. Я – Брыльска, а у нее фамилия – Рыльска. Она была немного старше, чем я. Спасибо, что беспокоитесь».

    Напомним, актриса театра, кино и телевидения, певица Барбара Рыльска, известная как «польская Марлен Дитрих», умерла 11 января перед своим 89-летием.

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    14 января 2025, 20:12 • Новости дня
    Патрушев предсказал возможное исчезновение Молдавии как государства

    Патрушев заявил о возможном исчезновении Молдавии из-за антироссийской политики Кишинева

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Николай Патрушев выразил мнение, что Молдавия может исчезнуть или быть поглощена другой страной из-за своей антироссийской политики и экономических кризисов.

    Как сообщает «Комсомольская правда», помощник президента России Николай Патрушев сделал резкое заявление о будущем Молдавии. По его словам, антироссийская политика Кишинева может привести к тому, что страна либо войдет в состав другого государства, либо вовсе прекратит свое существование.

    «Не исключаю, что агрессивная антироссийская политика Кишинева приведет к тому, что Молдавия либо войдет в состав другого государства, либо вообще прекратит свое существование», – заявил Патрушев в интервью. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация в Молдавии напоминает ему Украину, которая также столкнулась с серьезными экономическими и политическими трудностями.

    Патрушев также отметил сложное положение в Молдавии и Прибалтике, которое обусловлено их политикой в отношении Брюсселя. Он обратил внимание на энергетический кризис, который, по его мнению, был спровоцирован Кишиневом и стал ярким примером кризисного состояния республики. По мнению Патрушева, эти регионы следуют по пути Украины, что может привести к серьезным последствиям.

    Ранее Патрушев предположил, что Украина может прекратить свое существование как государство уже в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию в Европу, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому. В результате Молдавия и Приднестровье оказались лишены российского газа, что особенно сильно ударило по Приднестровью, попавшему в полную газовую блокаду. В республике остались без газа 122 населенных пункта, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах. Зафиксированы случаи гибели людей.

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    14 января 2025, 16:54 • Новости дня
    Патрушев допустил исчезновение Украины в 2025 году

    Патрушев: Украина может прекратить существование в 2025 году

    Патрушев допустил исчезновение Украины в 2025 году
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощник президента России Николай Патрушев предположил, что Украина может прекратить свое существование как государство уже в 2025 году.

    Помощник президента Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что в 2025 году Украина может перестать существовать как государственное образование, передает ТАСС. Такое мнение Патрушев выразил в интервью для издания KP.RU.

    Патрушев отметил, что его особенно беспокоит распространение неонацистской идеологии и русофобии на Украине. Он подчеркнул, что эти явления разрушают города, которые ранее были процветающими, такие как Харьков, Одесса, Николаев и Днепропетровск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Николай Патрушев считает, что урегулирование ситуации на Украине должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном.

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    14 января 2025, 18:10 • Новости дня
    Google перестал работать у части пользователей в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сервисы американской компании Google перестали работать у части российских пользователей, они сталкиваются со сбросом соединения.

    Ряд российских пользователей не могут воспользоваться поисковиком и другими сервисами Google, передает «Газета.Ru».

    При попытке открыть главную страницу поисковика на экране появляется сообщение о том, что соединение с сайтом не удалось установить, а само соединение было сброшено. Пока причины сбоя остаются неизвестными.

    До этого пользователи по всей России столкнулись с проблемами доступа к сайтам в доменных зонах .рф и .ru, а также со сбоем в работе мессенджеров и социальных сетей, включая TikTok.

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    14 января 2025, 19:56 • Новости дня
    Бастрыкин назвал число обвиняемых в деле о теракте в «Крокус Сити Холле»

    Бастрыкин сообщил о 27 обвиняемых в деле о теракте в «Крокус Сити Холле»

    Бастрыкин назвал число обвиняемых в деле о теракте в «Крокус Сити Холле»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По уголовному делу о террористическом акте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в качестве обвиняемых проходят 27 человек, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

    Продолжается отработка иных лиц, которые могут быть причастны к организации, подготовке и финансированию этого преступления, сказал Бастрыкин в интервью «Российской газете».

    «Выявлены и продолжают проверяться финансовые связи между обвиняемыми через единые центры сбора денежных средств», – добавил он. Он добавил, что всего в 2024 году в суд было направлено 293 дела о преступлениях террористического характера, включая 36 дел, связанных с финансированием терроризма.

    Напомним, трагедия произошла 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. В результате теракта погибли 144 человека, 551 получил ранения. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о терроризме. Потерпевшими по делу признали более 1,7 тыс. человек.

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    14 января 2025, 14:24 • Новости дня
    Политолог объяснил причину отказа Фицо ехать в Киев на переговоры о газе

    Политолог Трухачев: Фицо понимает, что с Зеленским нет смысла разговаривать о транзите газа

    Политолог объяснил причину отказа Фицо ехать в Киев на переговоры о газе
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Не стоит ожидать, что политик со стажем, каковым является Роберт Фицо, забудет про хамство Владимира Зеленского и согласится на его приглашение приехать в Киев. Такая поездка оказалась бы безрезультатной. Решение о транзите газа принимают вовсе не на Украине, а в ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее премьер Словакии отказался поехать на Украину для переговоров о газе.

    «Роберт Фицо понимает, что решения по транзиту газа принимает вовсе не Владимир Зеленский, а Евросоюз и Еврокомиссия. Поэтому поездка словацкого премьера на Украину оказалась бы просто безрезультатной и бессмысленной», – пояснил Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Кроме того, когда политику со стажем, каковым является Фицо, отвечают по-хамски, не стоит ожидать, что он будет идти на поводу у наглецов», – добавил собеседник. Он отметил, что Украина явно не собирается брать в расчет энергетические интересы Братиславы, даже при том, что в Словакии, по некоторым данным, находятся порядка 120 тыс. украинских беженцев.

    Как считает эксперт, заочный конфликт Фицо и Зеленского может продолжаться еще долго. Ключевой вопрос состоит в том, на какие меры отважится словацкий премьер. «Отключит ли он рубильник и перестанет ли поставлять электричество на Украину?» – риторически отмечает эксперт и признает: возможности Словакии ограничены.

    «У Евросоюза есть рычаги давления на Братиславу. ЕК может заблокировать выделение средств республике в наказание за нарушение «военной дисциплины» против России. Тогда начнется торг между объединением и Словакией», – рассуждает аналитик.

    Еще одно препятствие на пути реализации угроз Братиславы в адрес Киева – это Чехия, добавил он. «У этих республик общая энергосистема. Повернуть рубильник Фицо может помешать его коллега Петр Фиала, который, как говорится, из штанов выпрыгивает ради поддержки Украины», – заключил Трухачев.

    Ранее стало известно, что Роберт Фицо не поедет в Киев в пятницу по приглашению Владимира Зеленского. Об этом сообщил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, представляющий партию словацкого премьера. «Это невозможно. Я думаю, что этого не будет», – сказал ТАСС Гашпар.

    Накануне Фицо опубликовал открытое письмо к Зеленскому с предложением встретиться и обсудить вопрос транзита газа из России. Он допускал, что встреча может пройти на территории Словакии «вблизи границ Словакии и Украины». На это Зеленский ответил контрпредложением: «Ок, приезжайте в Киев в пятницу».

    Напомним, 1 января транзит российского газа в Европу через территорию Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение. Этот газ получала и Словакия. Данный шаг спровоцировал заочную перепалку между Фицо и Зеленским. Первый назвал своего оппонента «попрошайкой и шантажистом» и призвал «положить конец» его поездкам по Европе за деньгами и оружием. Зеленский же назвал Фицо «недальновидным». Премьер Словакии пригрозил принять жесткие меры против Украины, если проблемы с газовым транзитом не будут решены. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими могут быть последствия этого конфликта.

    Коментарии (2)
    14 января 2025, 13:39 • Новости дня
    Лавров: В США нищета на каждом шагу
    Лавров: В США нищета на каждом шагу
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В США существует проблема нищеты, особенно за пределами центральных районов, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что в Соединенных Штатах Америки есть серьезные проблемы, связанные с бедностью, передает ТАСС.

    Он сказал, что это заметно даже в таких городах, как Сан-Франциско, где проходил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

    «У США очень много проблем, там нищета на каждом шагу, если сойти с центральных магистралей», – сказал Лавров.

    Напомним, конфликт с Россией усугубил кризис стоимости жизни на Западе.

    Коментарии (2)
    14 января 2025, 18:30 • Новости дня
    Работа Рунета восстановлена после сбоя

    РКН сообщил об оперативном восстановлении работы Рунета после сбоя

    Tекст: Валерия Городецкая

    Работа российского сегмента интернета была оперативно восстановлена после сбоя благодаря действиям дежурных служб Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

    Роскомнадзор подтвердил, что работоспособность Рунета была восстановлена после кратковременного нарушения связности, передает РИА «Новости». В РКН пояснили, что проблема была выявлена и быстро устранена благодаря действиям дежурных служб Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

    Под связностью сети подразумевается возможность установления соединения между любыми парами узлов, что является основой стабильной работы интернета.

    Во вторник пользователи по всей России столкнулись с проблемами доступа к сайтам в доменных зонах .рф и .ru, а также сбоем в работе мессенджеров и социальных сетей, включая TikTok. В СМИ сообщали, что в Роскомнадзоре заявили, что в русскоязычном сегменте интернета произошел масштабный сбой, но ведомство пока не знает, почему это произошло.

    Коментарии (4)
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    Словакия ожесточенно бьется за возврат российского газа

    Уже третий день словацкая делегация обсуждает в Москве насущную проблему – остановку транзита газа через Украину. Словакия очень хочет вернуть себе право получать выгодные энергоресурсы. Она даже пыталась обсудить этот вопрос с Владимиром Зеленским, но наткнулась на стену сарказма. О чем Словакия может договориться с Россией и как Братислава может надавить на Киев? Подробности

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    В Германии прокладывают путь к возвращению «Северного потока»

    Кандидат на пост канцлера Германии Алиса Вайдель пообещала перезапустить «Северный поток». В экспертной среде полагают, что политик не в силах реализовать свое обещание. Однако именно эта риторика способна заставить немцев поставить перед властями вопрос о необходимости возобновления поставок российских энергоресурсов. Подробности

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    Как «особые эшелоны» штурмовиков породили легенду о «Батальоне Славы»

    Ровно 80 лет назад, 14 января 1945 года, произошло событие, за которое десятки советских бойцов немедленно получили ордена Славы. Возможно, именно это стало основой легенды о «Батальоне Славы», получившей известность после Великой Отечественной. Речь идет о первом успешном применении так называемых особых батальонов. Зачем они были созданы и как себя показали? Подробности

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    Зачем Трампу нужны срочные переговоры с Путиным

    «Сразу после инаугурации Трампа состоится телефонный разговор между лидерами. Начнется дипломатическое взаимодействие на рабочем уровне». Такими словами эксперты комментируют звучащие из Вашингтона заявления о возможных переговорах между руководителями России и США. Действительно ли личная встреча президентов двух стран возможна в текущих условиях? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    • Литва позарилась на Калининград

      Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

    • Трамп превратит Мексику в Украину

      Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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