Роднина высказалась о запрете двойного гражданства для российских спортсменов

Депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что запрет двойного гражданства не удержит спортсменов от смены страны

Tекст: Вера Басилая

Роднина высказалась о предложении представителей Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией запретить двойное гражданство для россиян, пишет Sport.ru.

По ее словам, такой запрет не станет препятствием для спортсменов, желающих сменить гражданство для участия в международных соревнованиях. Она отметила, что никто не может воспрепятствовать спортсмену сдать российское гражданство и получить новое.

Роднина заявила, что Россия является «достаточно свободной страной», и спортсмены могут самостоятельно решать, в какой стране выступать.

Как сообщает издание, ранее представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть вопрос о запрете двойного гражданства для россиян. Это обращение связано с обсуждениями о поддержке спортивных интересов страны на международной арене.

Ранее депутат Государственной думы и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что решение спортсменов сменить гражданство следует рассматривать индивидуально, учитывая их позиции и возможности в российском спорте.

Президент России Владимир Путин подчеркивал важность очищения спорта от политизации и предотвращения раскола международного спортивного сообщества.