Компания Bocker превратила ограбление Лувра в рекламную акцию

Немецкая компания Bocker воспользовалась ограблением Лувра для рекламы подъемника

Tекст: Мария Иванова

Компания Bocker из Германии воспользовалась нашумевшим ограблением Лувра для продвижения своих автоподъемников, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

В соцсетях, включая запрещенные в России Instagram* и Facebook*, бренд разместил фото своего подъемника у стен музея, сопроводив подписью: «Bocker Agilo может перемещать до 400 кг драгоценностей со скоростью 42 метра в минуту благодаря тихому, как шепот, двигателю».

Глава Bocker Александр Бекер в разговоре с AFP признался, что сразу опознал модель подъемника, которую компания ранее продала клиенту в Париже. Он отметил: «Мы восприняли такое стечение обстоятельств с юмором» и задумались, как использовать ситуацию в рекламе. Именно супруга Бекера придумала слоган: «Когда нужно сделать все по-быстрому».

По информации Le Parisien, грабители приобрели автогидроподъемник у частного лица через сайт Leboncoin, воспользовавшись объявлением о продаже. Сам владелец техники не раскрывается.

Парижский прокурор Лор Беко ранее уточнила, что преступники с помощью подъемника проникли в музей, вскрыли витрины в Галерее Аполлона и похитили девять ювелирных изделий. Среди них была корона императрицы Евгении, инкрустированная 1 354 бриллиантами, которую грабители, однако, обронили при побеге. Стоимость похищенных украшений оценивается в 88 млн евро. Следствие считает, что преступление совершили профессионалы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 19 октября группа из четырех человек совершила нападение на Лувр. Преступники использовали грузовик с автовышкой для проникновения в здание музея. Один из грабителей позднее попытался поджечь оборудование, но его остановила охрана.

Из Лувра были похищены украшения Наполеона.