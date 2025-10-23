Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Компания Bocker превратила ограбление Лувра в рекламную акцию
Немецкая компания Bocker воспользовалась ограблением Лувра для рекламы подъемника
Германская компания Bocker в ироничной форме прорекламировала свой автоподъемник, который использовали грабители при похищении ювелирных изделий из Лувра на сумму 88 млн евро.
Компания Bocker из Германии воспользовалась нашумевшим ограблением Лувра для продвижения своих автоподъемников, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.
В соцсетях, включая запрещенные в России Instagram* и Facebook*, бренд разместил фото своего подъемника у стен музея, сопроводив подписью: «Bocker Agilo может перемещать до 400 кг драгоценностей со скоростью 42 метра в минуту благодаря тихому, как шепот, двигателю».
Глава Bocker Александр Бекер в разговоре с AFP признался, что сразу опознал модель подъемника, которую компания ранее продала клиенту в Париже. Он отметил: «Мы восприняли такое стечение обстоятельств с юмором» и задумались, как использовать ситуацию в рекламе. Именно супруга Бекера придумала слоган: «Когда нужно сделать все по-быстрому».
По информации Le Parisien, грабители приобрели автогидроподъемник у частного лица через сайт Leboncoin, воспользовавшись объявлением о продаже. Сам владелец техники не раскрывается.
Парижский прокурор Лор Беко ранее уточнила, что преступники с помощью подъемника проникли в музей, вскрыли витрины в Галерее Аполлона и похитили девять ювелирных изделий. Среди них была корона императрицы Евгении, инкрустированная 1 354 бриллиантами, которую грабители, однако, обронили при побеге. Стоимость похищенных украшений оценивается в 88 млн евро. Следствие считает, что преступление совершили профессионалы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 19 октября группа из четырех человек совершила нападение на Лувр. Преступники использовали грузовик с автовышкой для проникновения в здание музея. Один из грабителей позднее попытался поджечь оборудование, но его остановила охрана.
Из Лувра были похищены украшения Наполеона.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ