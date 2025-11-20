  • Новость часаNBC News заявил об одобрении Трампом нового мирного плана по Украине
    Торговля с друзьями изменила экспортную модель России
    Эксперты объяснили резкое изменение позиции Зеленского по переговорам с Россией
    Путин указал на проблему из-за использования «Алисы» детьми
    Глава МИД Польши обвинил президента Навроцкого в подготовке выхода из ЕС
    Названа вероятная причина отмены встречи Уиткоффа и Зеленского
    Путин призвал не допустить деления на «суперинтеллектуалов» и тех, кто «только кнопки нажимают»
    Путин задал вопрос о смысле жизни до 150 лет
    Лукьянов объяснил бессмысленность оценок утечек о новом мирном плане США для Киева
    Ямпольская рассказала о новой языковой политике России
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В Средней Азии идет большая игра с «Соглашениями Авраама»

    Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект – опасный подхалим

    Самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует.

    25 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Государство не должно платить за аборты

    105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.

    47 комментариев
    20 ноября 2025, 06:22 • Новости дня

    Россия увеличила закупки испанского вина до годового максимума

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия в сентябре увеличила ввоз испанского вина до максимальных за год 916 тонн, а сильнее всего поставки среди стран Евросоюза нарастила Германия, следует из анализа данных Евростата.

    В сентябре Россия увеличила импорт вина из Испании до 916,3 тонны, что стало наибольшим объемом за год, передает РИА «Новости». Рост составил 11% по сравнению с августом, когда поставки были на уровне 829 тонн. Это максимальный показатель с октября прошлого года, когда объем достигал 977 тонн.

    Среди стран Евросоюза больше всего вина в Россию поставила Италия: ее показатель в сентябре вырос почти на 20%, до 5,7 тыс. тонн. Второе место заняла Латвия, которая увеличила объем экспорта на треть и вышла на уровень 2,4 тыс. тонн, обогнав Польшу. Польша, напротив, сократила отгрузки вина в Россию в 1,6 раза, до 1,7 тыс. тонн.

    Отдельно отмечается рост поставок вина из Германии: страна удвоила объемы поставок, отправив в Россию 1,15 тыс. тонн алкоголя. Значительное увеличение показала и Португалия, у которой продажи выросли на 17%, до 1,4 тыс. тонн.

    В целом совокупный импорт вина из стран Евросоюза в Россию за месяц вырос с 12,7 тыс. тонн до 14 тыс. тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне сократили потребление алкоголя до минимума с 1998 года. В России показал рост только один сегмент алкогольной продукции – это игристые вина и шампанское. Десять человек погибли от отравления купленным на рынке в Сириусе алкоголем.

    19 ноября 2025, 08:19 • Новости дня
    «Искандеры» уничтожили обстрелявшие Воронеж ракетами ATACMS установки MLRS
    «Искандеры» уничтожили обстрелявшие Воронеж ракетами ATACMS установки MLRS
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим во вторник попытался нанести ракетный удар с помощью четырех американских оперативно-тактических ракет ATACMS по Воронежу, в ответ ВС России поразили место запуска ракетами ОТРК «Искандер», сообщило Минобороны России.

    Украинская сторона в 14.31 мск 18 ноября попыталась ударить по гражданским объектам в Воронеже ракетами ATACMS, все четыре запущенные ракеты были сбиты с помощью ЗРПК «Панцирь» и ЗРС С-400, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Обломки американских ракет упали на крыши Воронежского областного геронтологического центра, детского дома для детей-сирот и на один частный дом.

    Мирные граждане не пострадали.

    Воздушная разведка оперативно установила место запуска ATACMS в Харьковской области, им оказался населенный пункт Волосская Балаклея, находящийся в 50 километрах к юго-востоку от Чугуева.

    Там засекли две пусковые установки американских реактивных систем залпового огня MLRS.

    ОТРК «Искандер-М» ударил по этой позиции, две установки MLRS с боекомплектом и личным составом были уничтожены. ВСУ потеряли боевые расчеты в количестве до 10 человек, заключили в Минобороны.

    Также в ночь со вторника на среду над Воронежской областью сбили 14 украинских БПЛА. Всего же за этот период над Россией поразили 65 украинских дронов.

    Комментарии (22)
    19 ноября 2025, 20:01 • Новости дня
    Эксперты объяснили резкое изменение позиции Зеленского по переговорам с Россией

    Политолог Нечаев: Зеленский пытается «перебить» коррупционный скандал разговорами о мире

    Эксперты объяснили резкое изменение позиции Зеленского по переговорам с Россией
    @ Oscar Gonzalez/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Владимир Зеленский не стремится к реальным переговорам и не готов вести их добросовестно – его внезапный интерес к миру продиктован желанием отвлечь внимание от громкого коррупционного скандала, заявили газете ВЗГЛЯД политологи Алексей Нечаев и Иван Лизан. Ранее Зеленский сообщил о намерении активизировать диалог по урегулированию конфликта на фоне публикации данных о том, что он связан с коррупционным делом Тимура Миндича.

    «Не так давно на Банковой отказались от ведения переговоров, однако после публикации пленок НАБУ и упоминания Зеленского в коррупционных делах тот резко передумал и изменил риторику: теперь он вновь радеет за мир и переговоры в Турции», – сказал политолог Алексей Нечаев.

    По словам эксперта, Зеленскому необходимо «любой ценой перебить негативный информационный фон», а для этого «все средства хороши».

    «Поэтому он делает то, что ему подсказывает его "чуйка" как артиста, а медиамашина "95-го квартала" выполняет его поручение. В результате мы видим, что Зеленский фотографируется с детьми, ездит на участки фронта, где нет интенсивных боевых действий, подписывает пиар-сделки о "бумажных самолетиках" с Макроном, пытается что-то выторговать у испанского короля и внезапно готов к переговорам в Турции», – перечислил собеседник.

    «Но верить в искренность Зеленского не приходится. Он не стремится к полноценным переговорам и не будет вести их добросовестно. Думаю, американцы это тоже понимают. Однако они видят окно возможностей для того, чтобы навязать ему свою версию мирного соглашения. Не факт, что эта версия устроит нас. Но сама тенденция для России скорее благоприятна», – считает Нечаев.

    «Коррупционный скандал с участием Тимура Миндича заметно ослабил позиции Зеленского. Мы видим, что против него пока еще осторожно, но уже высказываются некоторые украинские оппозиционеры. На Западе эти перемены тоже ощущают, потому США решили актуализировать тему мирных переговоров со своей стороны», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Логика американцев проста: пока под Зеленским и его ближайшим окружением максимально расшатаны кресла, им можно навязать некое предложение. Возможно, Вашингтону действительно удастся добиться от Украины каких-либо подвижек в вопросе окончания конфликта, но надеяться на глобальные перемены не стоит», – добавляет он.

    «Наступление мира для Зеленского также станет окончанием пребывания у власти. Поэтому местное руководство заинтересовано в создании дипломатической "дымовой завесы".

    Им хочется показать американским партнерам, что они готовы к переговорам, поэтому им не стоит отдавать приказов о "расправе" над Зеленским», – поясняет собеседник.

    «Соответственно, Зеленский надеется растянуть этот период переговорной неопределенности как можно дольше. Он будет юлить, возмущаться предложенным условиям, уходить от конкретных действий, поскольку в реальном завершении конфликта он не заинтересован», – заключил Лизан.

    Ранее Зеленский заявил о визите в Турцию для активизации переговоров с Россией. По его словам, у Киева якобы имеются наработки по возможному завершению конфликта, которые он готов предоставить партнерам на рассмотрение. Тем не менее еще недавно замглавы МИД Украины Сергей Кислица говорил об «исчерпании» переговорного формата в Стамбуле.

    Позже по итогам встречи с президентом Турции Зеленский заявил, что «сейчас активизировались многие процессы по мирному урегулированию войны на Украине», и выразил надежду на завершение конфликта.

    Между тем, как сообщает издание Politico, уже на этой неделе или до конца месяца все участники конфликта на Украине могут согласовать рамочное мирное соглашение. В документе пока отсутствуют подробности по вопросам гарантий безопасности Киева и контролируемых Россией территорий.

    Как отмечал один из чиновников Белого дома: «То, что мы предложим Украине, является разумным». При этом в американской администрации считают, что Зеленскому придется принять данный план под давлением обстоятельств на поле боя и коррупционного скандала, охватившего Киев.

    Комментарии (4)
    19 ноября 2025, 20:55 • Видео
    Зеленского лишают реальной власти

    Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 11:46 • Новости дня
    Эксперт указал на роль США в украинской атаке ракетами ATACMS по Воронежу

    Военный эксперт Кнутов: Российские военные показали высший класс в отражении ракетного удара по Воронежу

    Эксперт указал на роль США в украинской атаке ракетами ATACMS по Воронежу
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские военные показали высший класс в отражении атаки ATACMS по Воронежу и уничтожении установок MLRS. Но само по себе применение американских ракет по территории России показывает неготовность администрации Дональда Трампа к деэскалации украинского кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «В Воронеже множество объектов, которые могли интересовать ВСУ в качестве цели. Среди них Военно-воздушная академия им. Жуковского и Гагарина, аэродромы, учебные центры, Нововоронежская АЭС. Судя по всему, противник намеревался ударить по кадровой составляющей российских сил, а также создать панику среди мирного населения», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Нужно отметить, что российские военные показали высший класс в отражении атаки. ATACMS крайне трудно сбить – она летит по баллистической траектории и маневрирует на ряде участков. Мы выработали алгоритмы для работы по ним, в том числе благодаря уничтожению частично схожих ракет «Точка-У». Думаю, расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» применили также элементы искусственного интеллекта», – считает спикер.

    «Блестяще провели и ответное уничтожение установок MLRS. Судя по всему, наши беспилотники контролируют воздушное пространство на всей территории, прилегающей к линии боевого соприкосновения. Информация практически в режиме онлайн и без всяких задержек прошла на командный пункт батареи «Искандеров». После чего были произведены ответные пуски по точным координатам», – предположил аналитик.

    «Важна также ликвидация работающих на MLRS специалистов, каждый из которых для ВСУ на вес золота. Между тем сам факт удара ATACMS по России говорит о том, что нынешняя администрация Дональда Трампа продолжает политику эскалации украинского кризиса, запущенную его предшественником Джо Байденом», – заключил Кнутов.

    Ранее ВСУ пытались ударить четырьмя американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по гражданским объектам в Воронеже. Все боеприпасы были сбиты расчетами С-400 и «Панциря», сообщается в Telegram-канале Минобороны. Упавшие обломки повредили крыши Воронежского геронтологического центра и детдома для сирот, а также частный дом. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

    В ответ на это российская воздушная разведка оперативно вычислила место пуска ATACMS. Две установки MLRS располагались в Харьковской области – в районе Волосской Балаклеи в 50 км к юго-востоку от Чугуева. «Боевым расчетом ОТРК «Искандер-М» был нанесен удар по ракетной позиции ВСУ. В результате две установки MLRS с боекомплектом, а также личным составом – до 10 человек – были уничтожены», – сообщает Минобороны.

    «Не задалась у Киева атака американской дальнобойкой по «международно-признанной» территории России. ПВО сработала на «пятерочку», – пишет в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. «Генштаб ВСУ вчера с помпой объявил, что ударил по России ракетами ATACMS. Очевидно, теми, что бьют на 300 км. Разрешение на такие операции дали еще при Байдене», – напомнил он.

    Кроме того, в ночь на среду дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотников. Над Черным морем нейтрализовали 16 дронов, над Воронежской областью – 14, над Кубанью – также 14. Над Белгородской областью уничтожили 11 БПЛА, над Азовским морем – девять, над Брянской областью – один.

    Комментарии (8)
    19 ноября 2025, 10:44 • Новости дня
    Уиткофф отменил встречу с Зеленским в Турции

    Axios: Уиткофф отменил встречу с Зеленским в Турции

    Уиткофф отменил встречу с Зеленским в Турции
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф отменил свою поездку в Турцию, где у него планировалась встреча с Владимиром Зеленским, сообщили источники.

    Уиткофф отложил свою поездку в Турцию, пишет Axios со ссылкой на источники на Украине и в США.

    При этом спецпосланник президента США ранее проводил встречу с главой Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым в Майами. На них обсуждались детали будущей встречи с Зеленским.

    Во вторник источники сообщали, что Уиткофф планирует встретиться с Зеленским в Турции.

    После этого стали появляться сообщения о том, что встреча Уиткоффа с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком также отменена на фоне коррупционного скандала на Украине.

    Кроме того, в прессе указывали, что США создают новый план урегулирования конфликта на Украине, ведутся «тайные» консультации с Россией.

    При этом в среду Зеленский прибыл на территорию Турции.

    Комментарии (8)
    19 ноября 2025, 21:57 • Новости дня
    Названа вероятная причина отмены встречи Уиткоффа и Зеленского

    Axios: Зеленский отказался обсуждать с Уиткоффом план США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Турции не состоялись после того, как украинский лидер не захотел обсуждать американский план урегулирования ситуации, сообщает портал Axios.

    По данным Axios, встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Владимира Зеленского в Турции была отменена из-за отказа Зеленского обсуждать американский план урегулирования, передает РИА «Новости». Стало ясно, что Зеленский отказывается от договоренностей, достигнутых с главой СНБО Рустемом Умеровым, отмечается в публикации.

    Еще один чиновник из США сообщил, что на решение повлиял и громкий коррупционный скандал в энергетической сфере на Украине. По словам представителя Киева, встреча не состоялась потому, что Зеленский настоял на необходимости привлечения к дискуссии представителей европейских стран.

    Также известно, что президент США Дональд Трамп поддержал решение Уиткоффа отменить переговоры с Зеленским в Турции. В то же время портал Axios сообщает, что Зеленский прибыл в Анкару с собственным планом урегулирования, подготовленным совместно с европейскими странами.

    Ранее сообщалось, что Уиткофф не будет участвовать в переговорах Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского в Анкаре. Журналист Economist Кэрролл отметил, что встречу Уиткоффа и Ермака отменили на фоне коррупционного скандала. Reuters сообщило, что власти США потребовали территориальных уступок от Украины и сокращения ее вооруженных сил.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что пока рано прогнозировать последствия коррупционного скандала на Украине, однако последствия обязательно будут.

    Комментарии (12)
    19 ноября 2025, 12:12 • Новости дня
    Мединского насмешило переименование императоров на Украине
    Мединского насмешило переименование императоров на Украине
    @ общественное достояние

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Произведенная киевским режимом замена имен императоров Российской империи Николая I и Николая II насмешила помощника президента России Владимира Мединского.

    К списку запрещенных на Украине были отнесены Николай I и Николай II, их обозначили там как «Микола Перший» и «Микола Другий», передает РИА «Новости».

    В разрешенный список попал писатель Николай Гоголь под именем «Микола Гоголь» – как «известный собиратель украинского фольклора».

    Мединский отметил в статье для «Комсомольской правды», что в украинском списке оказались главным образом русские классики XVIII и XIX веков – представители театра, литературы, музыки, искусства.

    «Особые заслуги обнаружились у «Миколы» Гоголя как (не смейтесь) известного «собирателя украинского фольклора». «Микола Гоголь» разрешен, зато «Микола Перший» и «Микола Другий» – оба отныне на Украине запрещены. Догадались, кто это? Улыбнуло? Меня тоже», – указал он.

    Также Мединский указывал, что происходящее на Украине стало трагедией для всего русского мира и последствием накопленных ошибок.

    Он отмечал, что возвращение прежних русских названий городам, таким как Днепропетровск и Елизаветград, является правильным шагом.

    Комментарии (4)
    19 ноября 2025, 19:16 • Новости дня
    Бастрыкин запросил возбуждение дел против шести судей России
    Бастрыкин запросил возбуждение дел против шести судей России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рассмотрит представления председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовных дел.

    «Квалифколлегия рассмотрит представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовных дел», – сообщила коллегия, передает РИА «Новости».

    Под уголовное преследование могут попасть как действующие судьи, так и те, кто находится в отставке.

    В прошлом году в Москве вынесли приговор экс-судье за взятку.

    Комментарии (14)
    19 ноября 2025, 14:51 • Новости дня
    США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией

    Посол Дарчиев: США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией

    США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией
    @ Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты отказываются обсуждать возможность возобновления прямого авиасообщения с Россией, сообщил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.

    Дарчиев в интервью «Коммерсанту» сообщил, что Госдепартамент также не идет на диалог о возврате шести объектов дипломатической недвижимости, которые, по его словам, де-факто были конфискованы у России и перешли под контроль американских спецслужб.

    Он отметил, что эти объекты являются частной собственностью России, однако российские дипломаты и сам посол не могут попасть на их территорию, поскольку «американские спецслужбы, взявшие их под охрану, незаконно не допускают туда посла России и наших дипломатов». По его словам, позиция Соединенных Штатов по вопросу авиасообщения сопряжена с урегулированием ситуации на Украине на условиях, которые их устраивают.

    Он добавил, что серьезные переговоры по этому поводу Соединенные Штаты готовы начинать только при условии, если будут реальные подвижки по вопросам, связанным с ситуацией на Украине.

    Напомним, 1 октября заместитель главы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что Россия настойчиво ставит перед США вопрос о возобновлении прямого авиасообщения.

    Ранее Россия передала США документы с предложениями по возобновлению прямого авиасообщения.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил об отсутствии отклика от США по возобновлению авиасообщения.

    Комментарии (9)
    19 ноября 2025, 11:26 • Новости дня
    В Германии решили проверять «верность» родившихся в России призывников
    В Германии решили проверять «верность» родившихся в России призывников
    @ RAINER UNKEL/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Германии готовятся новые правила призыва, которые обяжут будущих солдат с двойным гражданством, в том числе России и Казахстана, проходить проверку на лояльность конституции, передает Deutche Welle (внесено в России в список СМИ-иноагентов).

    Тысячи молодых жителей Германии с двойным гражданством, включая Россию и Казахстан, могут попасть под новые правила призыва, передает Deutche Welle.

    Как сообщает Die Welt со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства, среди 340 859 мужчин, родившихся в 2008 году, у 5693 есть второе гражданство, из них у 3691 – российское, у 1620 – казахстанское.

    В декабре Бундестаг рассмотрит законопроект, который предполагает с 2026 года обязательное заполнение анкет и прохождение медкомиссии 18-летними молодыми людьми. Информацию о наличии второго гражданства потребуется указать. Министерство обороны Германии отмечает, что это необходимо для соблюдения обязательств перед страной. В случае нехватки добровольцев для службы возможен призыв по жребию, но этот вопрос еще обсуждается.

    Издание обращает внимание на риски для призывников с российским гражданством, особенно в контексте спецоперации на Украине. Представитель Минобороны заявила: «Для всех, кто пойдет на службу добровольно, должна быть проведена проверка на верность конституции».

    Юрист Фердинанд Вебер полагает, что двойное гражданство может стать препятствием для допуска к военной службе из-за опасений по поводу лояльности и доступа к секретной информации. В МИД Германии уже предупреждали обладателей двойного гражданства о рисках пребывания в России из-за возможного призыва в российские вооруженные силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии планируют увеличить численность армии в 2,5 раза.

    За последние четыре года количество отказов от службы в армии Германии выросло в 15 раз.

    Между тем в странах Европы рассматривают возможность массового призыва граждан в армию.

    Комментарии (6)
    19 ноября 2025, 17:40 • Новости дня
    Минтруд рассказал об увеличении пенсий с Нового года

    Минтруд: С 1 января страховые пенсии в России увеличат на 7,6%

    Минтруд рассказал об увеличении пенсий с Нового года
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    С 1 января 2026 года российские страховые пенсии по старости увеличатся сразу на 7,6%, что составит прибавку около двух тыс. рублей, сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов.

    Пенсии будут проиндексированы с начала 2026 года на 7,6%. Все необходимые средства уже заложены в проект бюджета Социального фонда России, сообщил РИА «Новости» заместитель министра труда Андрей Пудов.

    По его словам, страховые пенсии будут проиндексированы с 1 января сразу выше инфляции – на 7,6%, в результате их средний размер увеличится почти на 2 тыс. рублей и составит 27,1 тыс. рублей.

    Повышение коснется всех получателей страховых пенсий по старости – в том числе работающих и неработающих пенсионеров, а всего речь идет о 38 млн человек.

    Социальные пенсии в России будут проиндексированы традиционно с 1 апреля. Увеличение составит 6,8% в соответствии с темпами роста прожиточного минимума. Эти выплаты затронут примерно 4,4 млн человек, для обеспечения выплат средства также уже заложены в бюджете Социального фонда.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, бюджет Социального фонда на 2026 год предусматривает доходы в 19,086 трлн рублей и расходы в 18,748 трлн рублей.

    Пенсии бывших военнослужащих в России проиндексируют в октябре 2026 года на 4%.

    А пенсии за январь выплатят в декабре для своевременного получения денег перед новогодними каникулами.

    Комментарии (19)
    19 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Поклонская дала два совета украинцам
    Поклонская дала два совета украинцам
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В своем Telegram-канале бывший прокурор Крыма Радведа (ранее Наталья) Поклонская дала два совета гражданам Украины, как изменить будущее их страны.

    Бывший прокурор Крыма Радведа (ранее — Наталья) Поклонская в своем телеграм-канале рассказала о двух вариантах выхода из ситуации, в которой оказалась Украина. Она заявила, что Украине стоит либо прекратить боевые действия и капитулировать, либо гражданам начать борьбу против собственной власти.

    Поклонская подвергла резкой критике Владимира Зеленского, отметив: «Веселый и добрый КВНщик из знаменитого «Квартала-95», он же Василий Голобородько, он же Владимир Зеленский, показал мастер-класс по грабежу собственной страны, устроив, так сказать, "Пир во время чумы"». Она подчеркнула, что, по ее мнению, Зеленский пришел к власти с обещаниями прекратить кровопролитие, однако топит страну в крови и одновременно извлекает личную выгоду.

    Поклонская добавила, что граждане Украины должны понимать последствия действий руководства страны. Она выразила убеждение, что только народ способен повлиять на дальнейшую судьбу государства и изменить текущую власть, которую экс-прокурор назвала нелегитимной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук отметил, что мода на неоязычество за последние годы набирает обороты, комментируя смену имени экс-прокурора Крыма Поклонской с Натальи на Радведа.

    Религиовед Роман Лункин заявил, что переход экс-прокурора Крыма Поклонской к неоязычеству совпал с ростом интереса к дохристианским верованиям в патриотических кругах с начала спецоперации на Украине.

    Поклонская сообщила об угрозе для своей жизни после того, как журналист Сергей Мардан раскрыл ее личные данные в эфире.


    Комментарии (7)
    19 ноября 2025, 15:59 • Новости дня
    Politico: Обстоятельства вынудят Зеленского подписать мирный план урегулирования на Украине
    Politico: Обстоятельства вынудят Зеленского подписать мирный план урегулирования на Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уже на этой неделе или до конца месяца все участники конфликта на Украине могут согласовать рамочное мирное соглашение, сообщает американское издание Politicо со ссылкой на представителя Белого дома.

    Как пишет Politico, новый план урегулирования, судя по всему, был разработан без непосредственного участия Украины и европейских стран, передает ТАСС. В документе пока отсутствуют подробности по вопросам гарантий безопасности Киева и контролируемых Россией территорий.

    Один из чиновников Белого дома отметил: «То, что мы предложим Украине, является разумным». При этом в американской администрации считают, что Владимиру Зеленскому придется принять данный план под давлением обстоятельств на поле боя и коррупционного скандала, охватившего Украину. Источник издания добавил, что мнение Европы в данном вопросе не играет решающей роли.

    Ранее Reuters сообщило, что делегация США, которую возглавляет министр Сухопутных войск Дэниел Дрисколл, прибыла в Киев по поручению администрации президента Дональда Трампа, чтобы прояснить ситуацию и рассмотреть пути прекращения боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ со ссылкой на источники сообщила, что министр армии США Дэниел Дрисколл планирует провести переговоры с российскими официальными лицами после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве. Axios сообщил, что администрация США якобы разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине и ведет «тайные» консультации с российской стороной.

    Комментарии (21)
    19 ноября 2025, 11:02 • Новости дня
    Трамп решил возобновить дело по «российскому заговору» против Клинтон
    Трамп решил возобновить дело по «российскому заговору» против Клинтон
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Слушания по возобновлению гражданского иска президента США Дональда Трампа против Хиллари Клинтон прошли во вторник в Апелляционном суде 11-го округа в Бирмингеме.

    Трамп обвиняет Клинтон, Демократический национальный комитет и политических союзников в сговоре с целью помешать его победе на выборах 2016 года, по его версии, его оппоненты распространяли лживые сведения о якобы его связях с Россией, пишет Bloomberg.

    Адвокат Трампа Ричард Клу заявил суду, что президент стал жертвой «непрерывной череды противоправных действий». Он указал на моральный ущерб, нанесенный Трампу, и на его значительные финансовые траты. Также апелляция касается отмены почти миллиона долларов штрафа, наложенного за подачу, по мнению суда, необоснованного иска.

    Судьи высказались скептически: председательствующий судья Уильям Прайор признал за нижестоящим судьей право считать иск «политическим манифестом» и указал на недостаточную детализацию претензий Трампа.

    Защита Клинтон настаивала, что претензии Трампа политические, а не юридические, и иск был подан слишком поздно, чтобы его рассматривать.

    Сам иск был отклонен судьей Флориды Дональдом М. Миддлбруксом, который назвал изложенные требования Трампа попыткой вынести политические претензии в юридическую плоскость.

    В ходе своего первого президентского срока в 2020 году Трамп разрешил рассекретить все документы, касающиеся расследования приписываемого ему «сговора» с Москвой, а также скандала с электронной почтой Хиллари Клинтон.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 18:59 • Новости дня
    В Москве рассмотрели первое дело о нарушении военного положения
    В Москве рассмотрели первое дело о нарушении военного положения
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Останкинский районный суд Москвы рассмотрел материалы по делу об административном правонарушении, связанном с нарушением военного положения.

    Это первый подобный случай привлечения к административной ответственности по этой статье в Московском регионе, передает ТАСС со ссылкой на документы. Фигурант дела обвиняется по части первой статьи 20.5.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, по которой ему грозило до 30 суток ареста.

    Процесс проходил без участия самого мужчины и представителей СМИ. Какое наказание вынесли фигуранту, будет известно позже.

    Ранее в Кирове 14-летнюю девочку впервые привлекли к ответственности за распространение видеозаписи работы системы ПВО, на ее родителей составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей.

    Комментарии (4)
    19 ноября 2025, 11:11 • Новости дня
    НАБУ в обвинении Миндичу указало на связь Зеленского с коррупцией
    НАБУ в обвинении Миндичу указало на связь Зеленского с коррупцией
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Национальное антикоррупционное бюро на Украине упомянуло Владимира Зеленского в обвинительном заключении против бизнесмена Тимура Миндича, связанного с коррупцией в энергетике.

    В тексте обвинения, опубликованном Национальным антикоррупционным бюро Украины, говорится, что Миндич пользовался личными отношениями с Владимиром Зеленским и его связями с чиновниками для организации преступлений, передает РИА «Новости».

    В документе отмечается, что Миндич имел значительное влияние благодаря знакомству с главой киевского режима и участвовал в незаконном обогащении через схемы в различных отраслях украинской экономики в период военного положения.

    Из обвинения следует, что следствие установило факты преступной деятельности Миндича в энергетике и обороне, где бизнесмен влиял на министра энергетики Галущенко и министра обороны Умерова. Следователи НАБУ сообщило, что успешная реализация схем зависела от систематических встреч Миндича с руководителями министерств, что позволяло получать крупные суммы денежных средств при содействии главы Минобороны и главы Минэнерго.

    В документе также зафиксировано, что Миндич контролировал финансовые потоки в энергетике, покровительствуя Галущенко перед Зеленским с целью управления денежными потоками и легализации средств через доверенных лиц в ведомстве. В заключении прямо говорится, что Галущенко получал выгоду от сотрудничества с Миндичем, а деньги отмывались через советника министра энергетики.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинения бизнесмену Тимуру Миндичу, которого называют «кошельком» Зеленского, сразу по пяти статьям.

    Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф отменил свою поездку в Турцию, где планировалась встреча с Владимиром Зеленским.

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский лично участвовал в краже средств из энергетики и обороны на сумму не менее 100 млн долларов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о причастности Евросоюза, включая Урсулу фон дер Ляйен и Жозепа Борреля, к «схемам Миндича».

    Комментарии (5)
    Бастрыкин запросил возбуждение дел против шести судей России
    Греф объявил о сокращении 20% неэффективных сотрудников Сбера до конца года
    Италия решила выдать ФРГ обвиняемого в терактах на «Северных потоках» украинца
    Во Львове произошел блэкаут впервые за последние месяцы
    Валуев предложил «пивникам» решение вопроса с присутствием на стадионах
    Минтруд рассказал об увеличении пенсий с Нового года
    Поклонская дала два совета украинцам

    Ozon и Wildberries обвинили в нечестной конкуренции

    У Банка России и Сбербанка появились серьезные претензии к онлайн-магазинам типа Ozon и Wildberries. Скидки при оплате товаров банками маркетплейсов они считают стыдными практиками, которые надо запретить. Герман Греф еще и обвинил маркетплейсы в том, что они недоплатили 1,5 трлн рублей в казну государства. Откуда ноги у этого конфликта и чем он закончится? Подробности

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Ледокол «Сталинград» станет символом господства России в Арктике

    В Санкт-Петербурге заложен новый ледокол проекта 22220, получивший название «Сталинград». Почему имя нового корабля имеет особую символику для сегодняшнего геополитического соперничества в Арктике, какими возможностями обладают ледоколы данного класса и в чем уже сейчас заключаются их основные задачи? Подробности

    Франция мечтает заработать на украинских иллюзиях

    Во Франции потирают руки после сделки, заключенной в начале недели с Украиной на продажу колоссального количества вооружений, в том числе ста истребителей «Рафаль». Выводы французских военных экспертов парадоксальны: они верят, будто бы «Рафали» могли изменить ход конфликта для Украины, но при этом признают, что в ближайшие годы киевский режим в любом случае эти истребители не получит. А главное – никто не знает, кто оплатит все это оружие. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленского лишают реальной власти

      Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    • 100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

      Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95 квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
