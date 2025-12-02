Переход России и Китая на взаимный безвизовый режим – это не открытие границ для маленькой или удаленной страны – тут требуется высокая степень взаимного доверия. Признание того, что стратегический курс руководителей важнее даже резонных тревог отдельных ведомств.0 комментариев
Верховный суд разработал концепцию цифровой трансформации судебной системы
Концепция цифровой трансформации судебной системы разработана Верховным судом РФ, сообщил председатель Верховного суда России Игорь Краснов на пленарном заседании Совета судей РФ.
По его словам, в этом документе обозначены ключевые направления развития электронного судопроизводства, расширения функционала личных кабинетов, внедрения системы электронных уведомлений для участников процесса и других цифровых сервисов.
Глава Верховного суда подчеркнул, что новые технологии должны быть максимально доступны, чтобы пользоваться ими могли не только опытные пользователи, но и пожилые люди, а также те, кто не часто сталкивался с цифровой средой. Краснов отметил, что интуитивно понятные решения в сфере цифровизации позволят повысить эффективность работы судов и упростят доступ к правосудию для всех слоев общества.
Кроме того, Краснов выступил с инициативой снизить бюрократическую нагрузку на суды, включая сокращение объема работ, не связанных с осуществлением правосудия. По его словам, «на показатели нагрузки судей также оказывает влияние и наличие в судебной системе чрезмерно громоздких бюрократических процедур, а также объема работы, не связанной с отправлением правосудия».
В частности, он обратил внимание на сбор значительного объема статистических данных, многие из которых уже не актуальны, но продолжают отнимать время у судей и работников аппарата. Глава Верховного суда поручил провести ревизию системы сбора статистики и документального оборота для ликвидации дублирующих операций и неэффективных шаблонов.
Краснов отметил, что суды должны быть освобождены от избыточной и несвойственной нагрузки.
