Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил председатель Верховного суда России Игорь Краснов на пленарном заседании Совета судей, Верховный суд разработал Концепцию цифровой трансформации судебной системы, передает ТАСС.

По его словам, в этом документе обозначены ключевые направления развития электронного судопроизводства, расширения функционала личных кабинетов, внедрения системы электронных уведомлений для участников процесса и других цифровых сервисов.

Глава Верховного суда подчеркнул, что новые технологии должны быть максимально доступны, чтобы пользоваться ими могли не только опытные пользователи, но и пожилые люди, а также те, кто не часто сталкивался с цифровой средой. Краснов отметил, что интуитивно понятные решения в сфере цифровизации позволят повысить эффективность работы судов и упростят доступ к правосудию для всех слоев общества.

Кроме того, Краснов выступил с инициативой снизить бюрократическую нагрузку на суды, включая сокращение объема работ, не связанных с осуществлением правосудия. По его словам, «на показатели нагрузки судей также оказывает влияние и наличие в судебной системе чрезмерно громоздких бюрократических процедур, а также объема работы, не связанной с отправлением правосудия».

В частности, он обратил внимание на сбор значительного объема статистических данных, многие из которых уже не актуальны, но продолжают отнимать время у судей и работников аппарата. Глава Верховного суда поручил провести ревизию системы сбора статистики и документального оборота для ликвидации дублирующих операций и неэффективных шаблонов.

Краснов отметил, что суды должны быть освобождены от избыточной и несвойственной нагрузки.

