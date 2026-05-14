Росстандарт решил ввести ГОСТ на абсорбирующее белье

Tекст: Дмитрий Зубарев

Росстандарт утвердил национальный стандарт на абсорбирующее белье, который начнет действовать 1 августа 2026 года, передает ТАСС. Документ охватывает впитывающие простыни и пеленки, используемые при уходе за пациентами с недержанием различной степени тяжести, а также за лежачими больными. На подгузники и другие виды белья действие стандарта не распространяется.

В ведомстве пояснили, что стандарт вводит классификацию продукции по степени впитываемости и закрепляет единые методы испытаний. Это создаст прозрачные критерии для государственных закупок и повысит качество обеспечения людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации.

«Длительное время отсутствие единых требований к техническим средствам реабилитации, включая абсорбирующее белье, не позволяло системно обеспечивать людей с инвалидностью необходимыми средствами, в том числе в рамках механизмов социальной поддержки. Росстандартом совместно с Минпромторгом России и профильным профессиональным сообществом проведена масштабная работа по формированию системы требований в данной сфере», – отметили в Росстандарте.

По данным Минпромторга, в России действуют 33 регистрационных удостоверения отечественных компаний на абсорбирующее белье, что составляет 55% от общего объема. В 2025 году зарегистрировано три новых изделия из Новосибирской области, Краснодарского края и Татарстана. Объем производства в 2025 году достиг 4 млрд рублей, а выпуск изделий в штуках вырос на 8% по сравнению с предыдущим годом. Доля российской продукции в закупках Социального фонда достигла 96%, подчеркнули в министерстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росстандарт принял новый ГОСТ на туалетную бумагу и салфетки.

В стране готовят национальный стандарт подарков для новорожденных.

Минпромторг России выступил с инициативой расширить обязательную маркировку на ряд медицинских изделий.



