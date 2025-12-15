В России решили маркировать презервативы и филлеры

Минпромторг предложил с 1 июня 2026 года маркировать презервативы и филлеры

Tекст: Денис Тельманов

Министерство промышленности и торговли России выступило с инициативой расширить обязательную маркировку на ряд медицинских изделий с 1 июня 2026 года. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, передает ТАСС.

В перечень вошли презервативы, шприцы, филлеры, косметологические нити и медицинские маски.

В министерстве уточнили, что маркировка этих товаров сейчас апробируется в рамках эксперимента. Этот пилотный проект стартовал 1 сентября 2024 года и продлится до 28 февраля 2026 года.

Поэтапная маркировка отдельных медизделий началась 1 сентября 2023 года. Уже сейчас она действует для слуховых аппаратов, коронарных стентов, компьютерных томографов и ортопедической обуви.

«Введение системы маркировки поможет устранить недобросовестных поставщиков и фальсифицированную продукцию, обеспечив потребителям уверенность в качестве приобретаемых изделий.

Клиенты смогут получать доступ к полной информации о происхождении товара», – заявил собственник торговых марок Uvibe и Einhorn Александр Фенин.

Врач-гинеколог Сабина Ханмирзоева добавила, что поддельные презервативы часто не соответствуют стандартам безопасности. По ее словам, уверенность в качестве контрацепции снижает тревожность и мотивирует женщин заботиться о своем репродуктивном здоровье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Султан Хамзаев направил обращение с просьбой провести мониторинг изменения цен на презервативы.

