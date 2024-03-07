Минпромторг предложил начать эксперимент с маркировкой презервативов

Минпромторг предложил начать эксперимент с маркировкой медицинских изделий

Tекст: Дарья Григоренко

Соответствующий проект постановления правительства РФ разработан Минпромторгом и опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В сообщении говорится, что с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года планируется проведение в России эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов медицинских изделий, передает ТАСС.

Отмечается, что в новый перечень продукции вошли инкубаторы для новорожденных, аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура, шприцы, инфузионные системы, презервативы, медицинские маски, имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметических нитей, пробирки и салфетки, в том числе неодноразовые.

Ранее Минпромторг предложил ввести с 1 октября 2024 года обязательную маркировку лекарственных препаратов для ветеринарного применения.