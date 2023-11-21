ФАС попросили проверить цены на презервативы

Депутат Хамзаев попросил ФАС выяснить причину резкого роста цен на презервативы

Tекст: Антон Антонов

Хамзаев отметил, что речь идет о «деликатной, но социально важной продукции». Он попросил установить «причину резкого подорожания» и «рассмотреть вопрос с точки зрения возможного картельного сговора», передает РИА «Новости».

По мнению депутата, нужно проработать механизмы снижения цен на барьерные контрацептивы в рамках стратегии борьбы с распространением ВИЧ-инфекции. Указывается, что сейчас цена стандартной упаковки из трех презервативов поднялась выше 300 рублей.

Кроме того, отмечается, что большую часть полок занимают презервативы из стран ЕС. По его словам, фармацевты связывают их популярность с рекламой. Со ссылкой на СМИ собщается, что, по словам «учредителя одного из предприятий по выпуску средств контрацепции», на 95% данный рынок «в России принадлежит иностранным компаниям».

«Доля Reckitt Benckiser – более 60%. В 2019 году доля рынка более 87% оставалась за Durex и Contex. Не более 4% была доля Vizit, Viva и Sico, у остальных – менее процента», – заявил депутат.

Напомним, в 2022 году британская компания Reckitt Benckiser заявила о начале процесса передачи прав собственности на свой российский бизнес. Летом 2023 года компания заявляла, что процесс передачи продолжается.