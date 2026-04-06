В России решили ввести ГОСТ на подарки новорожденным

Tекст: Алексей Дегтярёв

Во многих регионах уже действует практика выдачи подобных комплектов, и теперь важно объединить лучший опыт в едином документе, сказал Протасов РИА «Новости».

«Важно обобщить лучшие примеры и создать национальный стандарт как рекомендации регионам», – сообщил он.

Протасов добавил, что стандарт должен ответить на вопрос, с чем мамочка должна выходить из роддома и какой адекватный набор продуктов и продукции должен входить в эталонную «коробку новорожденного».

Ранее Протасов сообщал о подготовке ГОСТа на зеленую косметику и бытовую химию с повышенными экологическими требованиями.

Глава Росстандарта Антон Шалаев рассказывал о важности новых ГОСТов для детского питания, включая утвержденный в 2024 году стандарт на паштеты для детей.