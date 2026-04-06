В России решили ввести ГОСТ на подарки новорожденным
В стране готовят стандарт подарков для новорожденных, который обобщит существующие региональные практики, заявил глава Роскачества Максим Протасов.
Во многих регионах уже действует практика выдачи подобных комплектов, и теперь важно объединить лучший опыт в едином документе, сказал Протасов РИА «Новости».
«Важно обобщить лучшие примеры и создать национальный стандарт как рекомендации регионам», – сообщил он.
Протасов добавил, что стандарт должен ответить на вопрос, с чем мамочка должна выходить из роддома и какой адекватный набор продуктов и продукции должен входить в эталонную «коробку новорожденного».
Ранее Протасов сообщал о подготовке ГОСТа на зеленую косметику и бытовую химию с повышенными экологическими требованиями.
Глава Росстандарта Антон Шалаев рассказывал о важности новых ГОСТов для детского питания, включая утвержденный в 2024 году стандарт на паштеты для детей.