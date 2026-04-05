Роскачество анонсировало появление ГОСТа на зеленую косметику

Tекст: Дмитрий Зубарев

Протасов сообщил, что ГОСТ на зеленую косметику и бытовую химию будет утвержден в России уже в этом году, передает РИА «Новости». На вопрос, какие новые стандарты планируется ввести, он ответил: «На зеленую косметику и бытовую химию».

Протасов пояснил, что в Роскачестве сейчас ведется работа над широкой линейкой стандартов с повышенными экологическими требованиями. Помимо ГОСТа для косметики и бытовой химии, разрабатываются также нормативы для зеленого офиса и зеленого жилья.

Эксперты отмечают, что новые стандарты направлены на повышение качества и безопасности продукции, а также на защиту окружающей среды. Ожидается, что после утверждения ГОСТа производители смогут добровольно проходить сертификацию по этим стандартам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскачество подготовило проект ГОСТа для веганской косметики и бытовой химии с едиными правилами маркировки продукции без ингредиентов животного происхождения. Правительство России утвердило постановление о введении с марта 2025 года обязательной маркировки отдельных видов косметики и бытовой химии. Руководитель Роскачества Максим Протасов сообщил о скором утверждении стандарта на натуральную косметику и подчеркнул необходимость серьезных лабораторных испытаний для проверки экологичности товаров.