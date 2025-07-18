Роскачество разработало ГОСТ для веганской косметики и химии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Проект ГОСТа для косметики и бытовой химии, не содержащих ингредиентов животного происхождения, подготовлен Роскачеством, передает ТАСС. Документ определяет критерии, по которым продукция будет признаваться подходящей для вегетарианцев и веганов. В Роскачестве подчеркнули: «Актуальность разработки такого стандарта связана с растущим спросом на веганскую косметику и бытовую химию. Импортозамещение также играет важную роль в разработке стандарта. Введение единых критериев позволит российским производителям более эффективно конкурировать с зарубежными брендами на рынке веганской продукции».

Общественное обсуждение проекта ГОСТа будет продолжаться до начала сентября. Все участияющие в рынке могут направить свои предложения и замечания, после чего документ доработают. Введение стандарта планируется на начало 2026 года.

Стандартом впервые в России определены единые правила маркировки продукции с обозначением «без животных компонентов». Это шаг к прозрачности рынка и защите прав покупателей, отметили в Роскачестве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскачество обнаружило кишечную палочку в обезжиренном твороге. Новое исследование творога, проведенное Роскачеством, показало улучшение качества продукта, при этом в отдельных образцах выявили нарушения требований техрегламента по содержанию белка, молочнокислых бактерий и дрожжей. Роскачество признало водку самым безопасным продуктом.