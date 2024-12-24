Названы сроки введения ГОСТа на шаурму

Роскачество: ГОСТ на шаурму утвердят и введут в России в 2025 году

Tекст: Евгения Караваева

ГОСТ на шаурму будет окончательно утвержден в 2025 году, передает ТАСС. Руководитель Роскачества Максим Протасов сообщил, что подготовка первой редакции стандарта завершена. Он добавил, что стандарт будет опубликован для обсуждения, а окончательное утверждение и вступление в силу планируется на 2025 год.

Протасов отметил, что Роскачество планирует повторные исследования шаурмы. В апреле 2024 года организация обнаружила опасные бактерии в этом продукте, а в 27 из 29 образцов были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм по микробиологии. «Эту категорию в любом случае нужно держать на контроле», – подчеркнул Протасов.

Кроме того, в разработке находится ГОСТ на принципы пищевой безопасности в общепите, а стандарт на натуральную косметику будет утвержден в ближайшее время. По словам Протасова, для проверки степени экологичности товара необходимы серьезные лабораторные испытания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, разработка ГОСТа по шаурме должна оптимизировать технические требования к продукту с высокими микробиологическими рисками. Ранее, более 80 человек обратились за медицинской помощью после употребления шаурмы в городе Сегежа в Карелии.





