Трамп выразил намерение провести встречу с Ким Чен Ыном в 2025 году

Tекст: Евгения Караваева

О желании президента США Дональда Трампа встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном стало известно на встрече с президентом Республики Корея Ли Чжэ Меном в Белом доме, передает ТАСС.

Глава американской администрации ответил на прямой вопрос журналистов о возможной встрече с северокорейским лидером уже в 2025 году.

Трамп заявил: «Однако я бы хотел встретиться с ним в нынешнем году».

Северокорейский лидер заявил в годовщину перемирия в Корейской войне о том, что страна добьется победы в «антиимпералистических и антиамериканских» сражениях.