Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».5 комментариев
Трамп выразил намерение провести встречу с Ким Чен Ыном
Трамп выразил намерение провести встречу с Ким Чен Ыном в 2025 году
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что рассчитывает организовать личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в течение текущего года.
О желании президента США Дональда Трампа встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном стало известно на встрече с президентом Республики Корея Ли Чжэ Меном в Белом доме, передает ТАСС.
Глава американской администрации ответил на прямой вопрос журналистов о возможной встрече с северокорейским лидером уже в 2025 году.
Трамп заявил: «Однако я бы хотел встретиться с ним в нынешнем году».
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт объяснил опасения Трампа из-за дружбы России и Китая.
Северокорейский лидер заявил в годовщину перемирия в Корейской войне о том, что страна добьется победы в «антиимпералистических и антиамериканских» сражениях.