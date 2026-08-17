Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.4 комментария
На Украине сообщили о «золотом праве вето» жены Зеленского
«РБК-Украина»: Жена Зеленского получила «золотое право вето» в кадровых вопросах
Супруга Владимира Зеленского Елена Зеленская активно участвует в государственной политике, блокируя нежелательные инициативы и способствуя карьерному росту лояльных чиновников, сообщили местные СМИ.
Как пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источник в окружении Зеленского, Елена Зеленская оказывает серьезное влияние на кадровые решения в стране, обладая так называемым золотым правом вето, передает ТАСС.
Источники в окружении главы государства подтверждают ее значимую роль во внутренних процессах.
«Не знаю, насколько первая леди может провести какую-то инициативу, но заблокировать человека или идею – целиком. У нее, скажем так, «золотое право вето»», – приводит агентство слова собеседника.
Помимо блокировки неугодных решений, жена президента способна содействовать продвижению симпатичных ей госслужащих. Журналисты отмечают стремительный взлет Николая Калашника, который за несколько лет поднялся от руководителя районной администрации до должности министра восстановления, инфраструктуры и транспорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Владимир Зеленский уволил Николая Калашника с поста главы Киевской областной военной администрации.
Кабинет министров Украины утвердил на эту должность Тимура Ткаченко.
Весной украинские антикоррупционные ведомства готовились задержать Елену Зеленскую.