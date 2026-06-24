Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.3 комментария
Жена Зеленского отменила визит в Польшу на фоне скандала с героизацией УПА
Супруга Владимира Зеленского Елена отказалась от участия в польских мероприятиях на фоне резкого общественного недовольства героизацией УПА* (признана в РФ экстремистской и запрещена) на Украине, сообщила пресс-секретарь Гданьского университета Магдалена Нечуя-Гонишевская.
Нечуя-Гонишевская заявила: «Елена Зеленская отменила свой приезд в Гданьск. Ее выступление должно было состояться в рамках дискуссии Identity as a Skill for the Future, организованной Гданьским университетом», передает РИА «Новости».
Известно, что 25 и 26 июня в Гданьске пройдет масштабная конференция Ukraine Recovery Conference 2026. Мероприятие организовано совместными усилиями Киева и Варшавы. Ранее планировалось, что супруга главы украинского государства посетит эту встречу, а также специальное событие на территории Европейского центра солидарности.
При этом сам Владимир Зеленский на мероприятие не прибудет. Кроме того, на конференцию не получил приглашение президент республики Кароль Навроцкий. Ситуация разворачивается на фоне громкого скандала вокруг прославления Украинской повстанческой армии* (УПА*, признана в России экстремистской и запрещена).
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА.
Глава киевского режима отправил эту награду обратно логистической компанией.
Дипломатический скандал поставил под угрозу срыва экономический форум по восстановлению соседней страны в Гданьске.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ