Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он объяснил, почему правительство Франции, сформированное президентом Эммануэлем Макроном, получило вотум недоверия.

Он отметил, что такое решение парламента произошло впервые с 1962 года, и назвал его закономерным. За вотум проголосовал 331 депутат при необходимом большинстве в 289 голосов.

Володин подчеркнул, что правительство республики просуществовало всего 91 день, установив антирекорд в истории Франции.

«Попытка удержать власть любыми способами Макрону не удалась», – добавил он, обвинив действующего президента в доведении страны до глубокого политического и экономического кризиса.

По мнению Володина, Франция потеряла «субъектность в выработке общеевропейской позиции» и независимость в принятии решений.

Он связал это с влиянием президента США Джо Байдена, которому удалось втянуть Францию в конфликт на Украине и попытку Парижа стать лидером поддержки киевского режима в Евросоюзе.

Володин считает, что такой курс привел к утрате доверия со стороны населения Франции, которое осознает негативные последствия. Он заключил, что время Макрона, Байдена и аналогичных политиков должно завершиться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальное собрание Франции приняло резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье, инициированную левыми. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своем намерении оставаться на посту до конца срока и продолжить работу даже в случае вотума недоверия правительству Барнье.

Лидер правой парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен также заявила, что Макрон «несет основную ответственность за сложившуюся ситуацию». Оппозиция в парламенте Франции потребовала отставки Макрона.