Эгоисты могут договариваться о деловом партнерстве или взаимном обмене услугами – но уж точно никакой жертвенной любви, как в семье. Никто не станет за вас умирать – или даже бодрствовать у вашей кровати, если вы заболеете. Вы не настолько драгоценны для кого бы то ни было.3 комментария
Володин объяснил причины вотума недоверия правительству Макрона во Франции
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал закономерным вотум недоверия правительству Франции, сформированному президентом Эммануэлем Макроном, указав на политический и экономический кризис.
В своем Telegram-канале он объяснил, почему правительство Франции, сформированное президентом Эммануэлем Макроном, получило вотум недоверия.
Он отметил, что такое решение парламента произошло впервые с 1962 года, и назвал его закономерным. За вотум проголосовал 331 депутат при необходимом большинстве в 289 голосов.
Володин подчеркнул, что правительство республики просуществовало всего 91 день, установив антирекорд в истории Франции.
«Попытка удержать власть любыми способами Макрону не удалась», – добавил он, обвинив действующего президента в доведении страны до глубокого политического и экономического кризиса.
По мнению Володина, Франция потеряла «субъектность в выработке общеевропейской позиции» и независимость в принятии решений.
Он связал это с влиянием президента США Джо Байдена, которому удалось втянуть Францию в конфликт на Украине и попытку Парижа стать лидером поддержки киевского режима в Евросоюзе.
Володин считает, что такой курс привел к утрате доверия со стороны населения Франции, которое осознает негативные последствия. Он заключил, что время Макрона, Байдена и аналогичных политиков должно завершиться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальное собрание Франции приняло резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье, инициированную левыми. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своем намерении оставаться на посту до конца срока и продолжить работу даже в случае вотума недоверия правительству Барнье.
Лидер правой парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен также заявила, что Макрон «несет основную ответственность за сложившуюся ситуацию». Оппозиция в парламенте Франции потребовала отставки Макрона.