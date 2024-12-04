Макрон отказался уходить в отставку при вотуме недоверия правительству Франции

Tекст: Антон Антонов

Макрон назвал предположения об отставке «политической фантастикой». «Меня дважды избирал французский народ. Я очень горжусь этим и буду оправдывать это доверие со всей присущей мне энергией до последней секунды», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на LCI.

Макрон не верит в возможность вотума недоверия со стороны Национального собрания. Он также выразил сомнения по поводу поддержки этой инициативы Социалистической партией. Макрон считает, что она не будет «развлекаться поддержкой вотума недоверия двух крайних партий, которые хотят лишь хаоса». «Кто, Франсуа Олланд будет за это голосовать? Какая потеря ориентиров!» – сказал он.

Кроме того, Макрон выразил удивление по поводу возможного объединения правой и левой оппозиции в данном вопросе, отметив, что партия «Национальное объединение» может поддержать инициативу левой партии «Неподчинившаяся Франция».

«Сейчас я не могу поверить, что мы движемся к вотуму недоверия. Я верю, что люди будут последовательны», – заключил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, альянс левых партий «Новый народный фронт» потребовал вынести вотум недоверия правительству Франции после принятия бюджета без одобрения парламента. Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявлял, что если парламент Франции вынесет вотум недоверия правительству, это может привести к замедлению поставок военной помощи Украине.