В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но даже декларативную готовность Украины начать эксгумационные работы на Волыни польские власти надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Кризис во Франции привел к угрозе замедления военной помощи Киеву
Французский министр Лекорню предупредил о рисках для военной помощи Киеву в случае вотума недоверия кабмину
Если парламент Франции вынесет вотум недоверия правительству, это может привести к замедлению поставок военной помощи Украине, заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.
Лекорню отметил, что текущая военная поддержка Киева осуществляется за счет передачи старого вооружения, заменяемого новым благодаря бюджетным ассигнованиям. Если парламент проголосует против бюджета, это может значительно замедлить перевооружение Франции. «Если сократятся заказы на новое оборудование, замедлятся и поставки на Украину», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Le Parisien.
Лекорню подчеркнул, что отказ от проекта бюджета в пользу снижения расходов на нужды ВПК может привести к потере 3,3 млрд евро для вооруженных сил, что скажется на индексации зарплат и создании новых рабочих мест.
Среди крупнейших проектов, которые могут быть отложены из-за вотума недоверия, – строительство нового атомного авианосца PANG, стоимость которого оценивается в 10 млрд евро. «Если мы отложим заказ на PANG, то можем остаться на несколько лет без авианосца, поскольку будем не в состоянии продлить эксплуатацию «Шарля де Голля», – заметил Лекорню.
Как писала газета ВЗГЛЯД, альянс левых партий «Новый народный фронт» потребовал вынести вотум недоверия правительству Франции после принятия бюджета без одобрения парламента. СМИ сообщали, что Франция может оказаться без правительства и бюджета в начале нового года, если парламент примет решение о вотуме недоверия премьер-министру Мишелю Барнье, что уже привело к распродаже французских акций и облигаций и повышению стоимости заимствований.