NYT: Франция оказалась на грани бюджетного и правительственного кризиса

NYT: Франция может столкнуться с экономическими трудностями на фоне возможной отставки правительства

Tекст: Елизавета Шишкова

Как пишет The New York Times, Барнье стоит перед лицом вотума недоверия со стороны парламента. Это может привести к уходу правительства в отставку и оставит бюджетное законодательство в подвешенном состоянии. Тем не менее Конституция Франции предусматривает несколько сценариев для поддержания порядка в стране даже при отсутствии правительства и бюджета.

Назначенный в сентябре президентом Эммануэлем Макроном, Барнье столкнулся с недовольством парламента после того, как президент проигнорировал итоги выборов, оказавшихся неудачными для его партии. Вместо назначения политика из левого блока, который получил наибольшее количество голосов, Макрон выбрал Барнье, представителя традиционного центристского правого крыла, что вызвало негодование у левых.

Отсутствие политической стабильности влечет за собой экономические последствия: инвесторы начали распродажу французских акций и облигаций, что уже повышает стоимость заимствований для страны. Несмотря на это, французские институты достаточно сильны, чтобы справиться с текущими вызовами и обеспечить продолжение функционирования государственных органов.

Напомним, альянс левых партий «Новый народный фронт» потребовал вынести вотум недоверия правительству Франции после принятия бюджета без одобрения парламента.