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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Дания вышла на антироссийскую «передовую»

    Председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нам цензура

    В наши дни возродить цензуру невозможно даже чисто технически. Государство не обладает монополией на информацию – и уже никогда не сможет ее восстановить. Когда со смартфона вы можете вещать хоть на весь мир – почту, телеграф, да и типографии захватывать бессмысленно. Так стоит ли пробовать?

    19 комментариев
    10 июля 2025, 10:45 • Новости дня

    Трамп удивился хорошему английскому президента Либерии

    Трамп удивился хорошему английскому президента Либерии
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время встречи с лидерами западноафриканских стран Дональд Трамп выразил удивление отличным владением английским языком президентом Либерии, не зная, что английский – официальный язык этой страны.

    Президент США Дональд Трамп выразил удивление уровнем английского у президента Либерии Джозефа Бокая во время совместной встречи, сообщает Sky News.

    После выступления Бокая Трамп сказал: «Вы так хорошо говорите по-английски. Где вы научились так красиво говорить?» В ответ Бокай рассмеялся и ответил, что научился этому в Либерии. Трамп добавил: «Это прекрасный английский. За этим столом есть люди, которые говорят намного хуже».

    Президент Либерии не стал уточнять, что английский является государственным языком Либерии, основанной в 1822 году для переселения освобожденных рабов и свободных афроамериканцев из США.

    В ходе встречи Трамп пообещал лидерам Либерии, Сенегала, Габона, Мавритании и Гвинеи-Бисау сместить акцент в отношениях с американской стороны с помощи на торговлю. По его словам, эти государства обладают «ценными землями, богатыми ресурсами, и замечательными людьми».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп ошибся в имени президента Шри-Ланки в письме о введении 30% пошлины на импорт товаров из этой страны. Он написал имя «Аруна» вместо «Анура».

    8 июля 2025, 20:21 • Новости дня
    Трамп заявил о подготовке «сюрприза» для Москвы

    Трамп допустил возможность введения новых санкций против России

    Трамп заявил о подготовке «сюрприза» для Москвы
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении рассмотреть новые санкции против России, добавив, что детали предстоящих мер пока останутся в секрете.

    Трамп выразил недовольство действиями президента России Владимира Путина и допустил возможность введения новых санкций против России, передает Ura.ru. Такое заявление он сделал на заседании кабинета министров в Белом доме, подчеркнув, что пока не готов раскрыть детали будущей политики Вашингтона в отношении Москвы.

    Трамп заявил: «Я не скажу вам. Мы хотим устроить маленький сюрприз», отвечая на вопрос журналистов о возможных новых санкциях. По его словам, вариант согласия на продвижение через Конгресс законопроекта о санкциях против России рассматривается «очень решительно».

    Глава Белого дома также отметил, что остается «очень недоволен» позицией Владимира Путина по конфликту на Украине. Однако Трамп отказался уточнять, какие дальнейшие шаги планируют власти США в отношении Москвы. Трансляцию заседания вел телеканал FoxNews.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Владимиром Путиным вопрос санкций.

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    8 июля 2025, 10:52 • Новости дня
    Медведев сказал, как относиться к решению Трампа поставить оружие Украине

    Медведев в ответ на решение Трампа поставить оружие Украине призвал добиваться целей СВО

    Медведев сказал, как относиться к решению Трампа поставить оружие Украине
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался по поводу заявлений президента США Дональда Трампа о возможном наращивании военной поддержки Украины.

    В своем Telegram-канале Медведев отметил, что американский лидер вновь демонстрирует непоследовательность в своих высказываниях по украинскому вопросу.

    В частности, Медведев процитировал Трампа: «Я доволен разговором с Путиным», «Я разочарован разговором с Путиным», «Мы не поставляем нового оружия Украине», «Мы будем поставлять много оружия Украине для обороны».

    «Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. Так, как это делают наши воины. Так, как это делает Верховный главнокомандующий. Никак. Продолжать добиваться целей СВО. Возвращать нашу землю. Работать на Победу», – заявил зампред Совбеза.

    Ранее Трамп в ходе выступления перед журналистами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия.

    Напомним, министерство обороны США приостановило  поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

    Комментарии (15)
    9 июля 2025, 17:20 • Видео
    Украина меняет правительство. Чего ждать?

    Источники украинских и мировых СМИ утверждают, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, занявший этот пост еще в 2020 году, покинет его в ближайшие дни. Что заставило Владимира Зеленского сменить премьера?

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    7 июля 2025, 21:51 • Новости дня
    Трамп объявил о введении торговых пошлин против страны БРИКС и Казахстана
    Трамп объявил о введении торговых пошлин против страны БРИКС и Казахстана
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении импортной пошлины в 30% на всю продукцию из ЮАР. Кроме того, в письме президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву американский лидер сообщил о введении с 1 августа пошлины в 25% на любые казахстанские товары, экспортируемые в Соединенные Штаты.

    Документ был опубликован на странице Трампа в Truth Social, передает РИА «Новости».

    Трамп уточнил, что данная мера будет применяться отдельно от уже существующих секторальных пошлин. Аналогичные письма были отправлены и премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму, в которых говорится о введении такой же 25%-ной пошлины на малайзийские товары с 1 августа 2025 года.

    Кроме того, США введут пошлину в 40 % на всю продукцию из Лаоса и Мьянмы, также начиная с 1 августа 2025 года. В письмах лидерам этих стран Трамп отметил, что если они повысят свои пошлины на американские товары, США пропорционально увеличат свои пошлины выше 40%.

    Также стало известно о введении с 1 августа 2025 года импортной пошлины в 30% на всю продукцию из ЮАР.

    Ранее Трамп объявил о намерении ввести дополнительные торговые пошлины против государств, поддерживающих политику объединения БРИКС. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что протекционистская политика Вашингтона в отношении членов БРИКС и их партнеров является бесперспективной.

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    8 июля 2025, 01:40 • Новости дня
    Лула да Силва объяснил Трампу, кто хозяин в Бразилии
    Лула да Силва объяснил Трампу, кто хозяин в Бразилии
    @ Скриншот с видео/портал Uol

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сивла на пресс-конференции на полях саммита БРИКС заявил, что страна не приемлет «вмешательства или опеки со стороны кого бы то ни было» и американцам следовало бы «иметь мнение о своей жизни, а не о нашей».

    Журналист на пресс-конференции на полях саммита БРИКС спросил бразильского президента, как он оценивает высказывания американского президента Дональда Трампа о том, что «Бразилия ведет себя ужасно» по отношению к бывшему президенту страны Жаиру Болсонару. Американский президент назвал происходящее «охотой на ведьм» и «разборкой с политическим оппонентом».

    «Я не собираюсь комментировать эту историю с Трампом и Болсонару. У меня есть более важные вещи, которые я хочу прокомментировать. В этой стране есть законы, в этой стране есть правила, в этой стране есть хозяин, которого зовут бразильский народ», – приводит слова да Силвы портал Uol.

    В соцсети Х бразильский лидер добавил, что защита демократии в Бразилии – это  дело бразильцев.

    «Мы – суверенная страна. Мы не приемлем вмешательства или опеки со стороны кого бы то ни было. У нас есть прочные и независимые институты. Никто не стоит выше закона. Особенно те, кто угрожает свободе и верховенству закона», – написал он.

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, президент Бразилии на мероприятии, посвященном бразильскому энергетическому сектору, в Министерстве горнодобывающей промышленности и энергетики раскритиковал экономическую и внешнюю политику североамериканского коллеги и дал ему совет.

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    8 июля 2025, 05:13 • Новости дня
    Пентагон объявил о новых поставках вооружений Украине
    Пентагон объявил о новых поставках вооружений Украине
    @ Jen Golbeck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава пресс-службы Пентагона Шон Парнелл выпустил заявление ведомства о военной помощи Украине после слов президента США Дональда Трампа о необходимости помочь Киеву защищаться от «очень сильных ударов».

    «По указанию президента Трампа Министерство обороны направит Украине дополнительное оборонительное вооружение, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира», – сказано в заявлении Пентагона.

    Парнелл уточнил, что система предоставления фотографий для оценки военных поставок по всему миру остается в силе и является неотъемлемой частью приоритетов в области обороны America First.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США приостановило  поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

    Издание Politico писало, что решение Пентагона приостановить военную помощь Украине стало неожиданностью для Госдепартамента США.

    Дональд Трамп в ходе выступления перед журналистами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил 7 июля, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия, чтобы та лучше могла защищать себя.

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    8 июля 2025, 03:43 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности направлять Украине «больше оружия»
    Трамп заявил о готовности направлять Украине «больше оружия»
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в ходе выступления перед журналистами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия, чтобы та лучше могла защищать себя.

    Трамп сказал, что «мы должны отправить больше оружия, потому что они (Украина) должны быть в состоянии защитить себя», – заявил Трамп в ходе трансляции, которую вело Associated Press (AP).

    Он добавил, что Россия наносит Украине «очень, очень сильный удар», поэтому США дадут Киеву оборонительное оружие.

    Это заявление было сделано через несколько дней после того, как администрация Трампа распорядилась приостановить поставки критически важного оружия на Украину.

    По словам Трампа, не имеет значения, что люди, погибающие в результате украинского конфликта, не являются американцами. Между Россией и Украиной творится «ужасная вещь», сказал глава Белого дома.

    Он несколько раз повторил фразу о своем недовольстве президентом России Владимиром Путиным, указав на то, что тысячи россиян и украинцев гибнут каждую неделю.

    «Я останавливаю войны, и мне неприятно видеть, как убивают людей», – подытожил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США приостановило  поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

    Издание Politico писало, что решение Пентагона приостановить военную помощь Украине стало неожиданностью для Госдепартамента США.

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    8 июля 2025, 22:15 • Новости дня
    ЦРУ выразило готовность предоставить Трампу разведданные о химоружии на Украине
    ЦРУ выразило готовность предоставить Трампу разведданные о химоружии на Украине
    @ Mattie Neretin/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил о готовности предоставить президенту США Дональду Трампу разведывательные данные по вопросу применения химического оружия на Украине.

    В ходе заседания президентского кабинета в Белом доме Рэтклифф уточнил, что не может раскрыть детали таких данных в публичном формате, но готов сделать это лично президенту, передает ТАСС.

    По словам Рэтклиффа, если факт применения химоружия был бы задокументирован, это являлось бы нарушением всех международных норм и соглашений о ведении конфликтов.

    «Вы, конечно, не потерпите и не допустите нарушения кем-либо норм международного права», – добавил директор ЦРУ, обращаясь к Трампу. Тот ответил: «Это верно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британии включили в санкционный список начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Алексея Ртищева и его заместителя Андрея Марченко. В российском посольстве в Британии заявили, что Лондон такими санкциями стремится отвлечь внимание от применения украинскими войсками химоружия.

    В ноябре Киев передал ОЗХО образцы с территории Украины, а организация заявила, что обнаружила в них следы отравляющего вещества CS.

    Россия представила ОЗХО доказательства применения Украиной химического оружия в Курской области. В ноябре сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине зафиксировали более 400 случаев использования украинской стороной химических средств. 

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    9 июля 2025, 12:59 • Новости дня
    Кремль усомнился в подлинности угроз Трампа «разбомбить» Москву
    Кремль усомнился в подлинности угроз Трампа «разбомбить» Москву
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле не знают, являются ли сообщения об угрозах президента США Дональда Трампа «разбомбить» Москву и Пекин фейком или правдой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Является ли это фейком или не является – мы тоже этого не знаем. Фейков сейчас очень много, зачастую фейков гораздо больше, чем правдивой информации. Мы всегда исходим из этого, когда мы анализируем те или иные новости», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    В Кремле спокойно относятся к ужесточению риторики Трампа, подчеркнул Песков. Он добавил, что президент США известен использованием жестких выражений.

    Кроме того, Песков прокомментировал информацию о телефонных переговорах между президентом России Владимиром Путиным и Трампом, когда последний не возглавлял США. По словам Пескова, таких разговоров не было, и он предложил за разъяснениями обратиться в Белый дом.

    Песков также отметил, что между Вашингтоном и Москвой нет разногласий по поводу политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине. По его словам, «здесь нет разногласий, здесь есть желание действительно решить проблему политико-дипломатическими средствами и сделать это очень быстро».

    Ранее телеканал CNN опубликовал аудиозапись прошедшего года, в которой президент США Дональд Трамп обсуждает возможные военные действия против России и Китая.

    Газета The Washington Post в прошлом году писала, что Трамп на одном из мероприятий для доноров его предвыборной кампании заявил, что если бы конфликт на Украине или на Тайване начался в срок его пребывания на президентском посту, он бы «бомбил Москву и Пекин».

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    9 июля 2025, 10:20 • Новости дня
    CNN опубликовал запись угроз Трампа «бомбить» Москву и Пекин
    CNN опубликовал запись угроз Трампа «бомбить» Москву и Пекин
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеканал CNN опубликовал аудиозапись прошедшего года, в которой президент США Дональд Трамп обсуждает возможные военные действия против России и Китая.

    В записи, опубликованной CNN, Трамп вспоминает разговор с президентом России Владимиром Путиным, где заявил: «Если вы зайдете на Украину, я разбомблю к черту Москву. Говорю вам, у меня нет выбора». По словам Трампа, Путин не поверил этой угрозе полностью: «правда в том, что он поверил на 10%».

    Трамп также рассказал о беседе с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой пригрозил нанести удар по Пекину, если Китай решит начать военную операцию против Тайваня. Он заявлял, что председатель КНР воспринял эти слова как проявление безумия.

    Газета The Washington Post в прошлом году писала, что Трамп на одном из мероприятий для доноров его предвыборной кампании заявил, что если бы конфликт на Украине или на Тайване начался в срок его пребывания на президентском посту, он бы «бомбил Москву и Пекин».

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    8 июля 2025, 12:29 • Новости дня
    Трамп предложил Германии передать Украине батарею ЗРК «Пэтриот»
    Трамп предложил Германии передать Украине батарею ЗРК «Пэтриот»
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп предложил немецким властям передать Украине батарею зенитно-ракетного комплекса «Пэтриот» (Patriot), пишет портал Axios.

    По информации Axios, такое предложение он озвучил на фоне обсуждений с мировыми лидерами и приостановки американских поставок некоторых видов вооружений для Украины.

    На встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп заявил: «Нам придется отправить больше оружия на Украину. Оборонительное оружие, им нужно защищаться», – цитирует издание его слова. Позднее Пентагон подтвердил отправку дополнительного оборонительного вооружения на Украину по распоряжению Трампа.

    Однако, как отмечает издание, администрация Трампа не спешит расставаться с большим количеством американских ракет «Пэтриот», рассчитывая, что европейские страны увеличат свою долю военной помощи. Сам Трамп в беседе с Владимиром Зеленским пообещал немедленно отправить десять ракет «Пэтриот» и содействовать в поиске других вариантов поставок.

    Отмечается, что за день до этого канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к Трампу с просьбой разрешить передачу приостановленной партии «Пэтриот», а также выразил готовность закупить дополнительные батареи в США и отправить их Киеву. В ответ Трамп предложил Германии самостоятельно продать одну из своих батарей «Пэтриот» Украине.

    Напомним, Министерство обороны США приостановило  поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Позже Трамп заявил, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия.

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    10 июля 2025, 06:41 • Новости дня
    Стало известно условие Трампа для введения новых санкций против России

    Трамп потребовал расширить полномочия для ужесточения санкций против России

    Стало известно условие Трампа для введения новых санкций против России
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене, сообщила Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

    По данным Politico, сейчас законопроект об ужесточении санкций дает Трампу возможность «на 180 дней отменять действие 500-процентных пошлин в отношении стран, покупающих российскую нефть и уран», передает ТАСС.

    Автор законопроекта сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) выразил готовность изменить его, чтобы Трамп с разрешения Конгресса мог повторно отменить пошлины.

    По данным издания, администрация Трампа настаивает, чтобы изменения сделали невозможным для Конгресса помешать президенту в случае, если тот решит прекратить действие санкций. Именно это требование, по информации источников, станет условием подписания закона Трампом.

    «Администрация хочет, чтобы изменения укрепили полномочия президента», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил о намерении рассмотреть новые санкции против России. В Сенате США собрались рассмотреть законопроект о санкциях к России до августа.

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    7 июля 2025, 19:33 • Новости дня
    Sohu: Путин шокировал США на переговорах с Трампом

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом президент России Владимир Путин отказался идти на уступки, что вызвало удивление у американской стороны, пишет китайское издание Sohu.

    Как пишет Sohu, китайские аналитики обратили внимание на поведение Путина во время недавнего телефонного разговора с Трампом, передает News.ru. По мнению экспертов, российский лидер не только не согласился на уступки, но и ужесточил риторику в ходе обсуждения.

    Вашингтон рассчитывал склонить Москву к своим условиям, используя давление и обещания выгод, однако Путин не изменил своей позиции, подчеркивают журналисты. Такой подход, как отмечается в публикации, обескуражил американские власти, которые теперь затрудняются выбрать дальнейшую стратегию. Переговоры лидеров двух стран не привели к соглашению, а инициативы Трампа по достижению мира зашли в тупик, подытоживает издание.

    Кроме того, эксперты указали, что Запад пытается оказывать давление не только на Россию, но и на Китай, являющийся ключевым партнером России. Однако эти усилия также не привели к успеху. Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с представителями Евросоюза подчеркнул, что Пекин не заинтересован в поражении России в противостоянии с Западом, сообщает источник.

    Напомним, разговор между Путиным и Трампом состоялся в пятницу. Российский лидер по телефону рассказал главе Белого дома о попытках Киева сорвать терактами переговорный процесс.

    Стороны подтвердили готовность оставаться на постоянной связи и продолжать контакты по Украине на высшем уровне и по другим каналам.

    Госдеп назвал разговор Путина и Трампа частью усилий США по Украине.

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    8 июля 2025, 19:52 • Новости дня
    Трамп анонсировал 10-процентные пошлины на товары стран БРИКС
    Трамп анонсировал 10-процентные пошлины на товары стран БРИКС
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Американская администрация анонсировала введение новых импортных пошлин для всех государств, входящих в объединение БРИКС, в размере 10%.

    О планах Вашингтона сообщил президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров, передает ТАСС.

    Глава Белого дома уточнил: «Ну, если они являются членами БРИКС, то им придется платить пошлины в размере 10% только за это».

    Под пошлины подпадут импортные товары, поступающие из стран, входящих в объединение БРИКС.

    Ранее во вторник Трамп перенес дедлайн по торговым соглашениям на 1 августа, в этот же день президент Штатов пригрозил пошлинами после слов президента России Владимира Путина о превосходстве БРИКС.

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    7 июля 2025, 13:16 • Новости дня
    Эксперт объяснил угрозы Трампа в адрес БРИКС

    Политолог Бордачев: Тарифные угрозы Трампа в адрес БРИКС – приглашение к переговорам

    Эксперт объяснил угрозы Трампа в адрес БРИКС
    @ REUTERS/Ken Cedeno

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Угрозы главы Белого дома Дональда Трампа о введении дополнительных пошлин против стран БРИКС – это не анонс мер, которые будут гарантированно приняты, а присущая президенту США форма приглашения к переговорам, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее президент США Трамп обвинил БРИКС в антиамериканской политике.

    «Цель работы БРИКС не в том, чтобы противодействовать кому-либо в целом и Вашингтону в частности. В то же время решения организации могут восприниматься как носящие антиамериканский характер. Действия объединения в некотором смысле мешают Штатам извлекать ренту из происходящих в мире процессов», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    По его словам, покупку любого не американского товара или оплату картой, не привязанной к платежной системе США, глава Белого дома Дональд Трамп может трактовать, как действие, направленное против интересов его страны.

    «При этом, сама по себе угроза о введении дополнительных пошлин против стран БРИКС – это не анонс мер, которые будут гарантированно приняты, а присущая Трампу форма приглашения другой стороны к переговорам», – уточнил аналитик.

    «Кроме того, у США и Китая – одного из лидеров БРИКС – потенциал компромиссов близок к исчерпанию. Это понимают и в Пекине, и в Вашингтоне. Поэтому Трамп подошел к вопросу с несколько другой стороны – как игрок, просчитывающий ходы наперед, но всегда готовый к импровизации», – резюмировал собеседник.

    В понедельник президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил: «Любая страна, которая присоединится к антиамериканской политике БРИКС, будет облагаться дополнительным тарифом в размере 10%». «Исключений из этой политики не будет», – написал глава Белого дома.

    Взаимодействие в рамках БРИКС никогда не было и не будет направлено против третьих стран, отметил в свою очередь Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. «Мы действительно видели такие заявления президента Трампа. Здесь очень важно отметить, что уникальность такого объединения, как БРИКС, заключается в том, что это объединение стран, которые разделяют общие подходы и общее мировоззрение того, как нужно осуществлять сотрудничество исходя из собственных интересов», – цитируют Пескова «Известия».

    Днем ранее президент России Владимир Путин на главном пленарном заседании XVII саммита БРИКС заявил о необходимости дальнейшего расширения использования национальных валют во взаиморасчетах между странами – членами организации.

    «Создание на площадке БРИКС независимой расчетно-депозитарной системы, как представляется, позволит сделать валютные транзакции более быстрыми, эффективными и безопасными. К слову, применение национальных валют в торговле между нашими государствами неуклонно растет: в 2024 году доля нашей национальной валюты, рубля, и валют дружественных стран в расчетах России с другими государствами БРИКС составила 90%», – сказал он.

    В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров сообщил о проработке в БРИКС независимой расчетно-депозитарной инфраструктуры, трансграничной платежной инициативы, создании перестраховочных мощностей и повышении эффективности особых экономических зон.

    По словам дипломата, сейчас в организации совершенствуется механизм пула условных валютных резервов, включая использование альтернативных доллару валют, сообщается в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

    В феврале американский лидер выразил уверенность в «смерти» БРИКС, если США введут стопроцентные пошлины. По словам Трампа, такой сценарий возможен, если объединение будет угрожать позиции доллара на мировой арене. Также глава Белого дома заявил, что организация, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия и Индонезия, была создана для «плохой» цели, не уточнив, для какой именно.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы ослабить БРИКС, а в идеале – развалить.

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    8 июля 2025, 19:29 • Новости дня
    Sohu: Трамп начал угрожать пошлинами после слов Путина о превосходстве БРИКС

    Tекст: Евгения Караваева

    Публичное заявление президента России Владимира Путина о ведущей роли БРИКС вызвало заметную реакцию со стороны президента США Дональда Трампа, сообщает Sohu.

    Заявление Владимира Путина о том, что страны БРИКС по совокупному объему ВВП превзошли G7, вызвало широкий международный резонанс, сообщает телеканал «Царьград». Дональд Трамп, по данным китайского издания Sohu, напуган этим заявлением и в негодовании пригрозил ввести повышенные пошлины для стран, поддерживающих политику БРИКС.

    Sohu отмечает, что угрозы Трампа выглядят как слабый ответ, особенно учитывая его прежние заявления о возможности введения 70-процентных пошлин. Теперь, как уточняет издание, он ограничился уровнем в 10%, что эксперты расценили как очевидное отступление.

    В Пекине считают, что заявление Путина является подтверждением формирования нового экономического порядка, центр которого смещается от Запада к странам БРИКС. Россия, представив экономические данные, продемонстрировала растущее влияние объединения и шокировала даже скептиков, ранее сомневавшихся в потенциале БРИКС.

    По мнению журналистов, действия Трампа лишь усугубляют ситуацию для Соединенных Штатов и ускоряют падение американской гегемонии, чего президент США хотел избежать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о росте авторитета и влияния БРИКС в мире. Лидеры стран БРИКС на саммите в Рио-де-Жанейро выступили против западных торговых тарифов. Они также осудили авиаудары по Ирану и призвали к снижению пошлин.

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