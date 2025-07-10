Нужно хоронить Ленина или не нужно? В фильме «Бриллиантовая рука» С. С. Горбункову казалось, что у него есть выбор – купить халатик с перламутровыми пуговицами или без них. Но никакого выбора у него не было. Его в любом случае должны были отравить. Вот и с Лениным реального выбора нет.13 комментариев
Число отравившихся водой в Дагестане превысило 300 человек
В Магарамкентском районе Дагестана за трое суток с кишечной инфекцией госпитализированы 302 человека, среди которых 294 ребенка, все они пили водопроводную воду.
Число пациентов с признаками отравления водой в Магарамкентском районе Дагестана превысило 300 человек, передает РИА «Новости».
Как сообщили в пресс-службе минздрава республики, «в Магарамкентской ЦРБ проводится лечение пациентов с кишечной инфекцией, за последние трое суток с явлениями гастроэнтерита сюда обратились 302 человека, из них 294 ребенка. Тяжелых случаев заболевания нет. Количество выявляемых больных показывает тенденцию к уменьшению».
По информации министерства, большинство пациентов идут на поправку, троих уже выписали домой. В стационаре остаются 93 человека, остальные продолжают амбулаторное лечение. Власти следят за ситуацией и оказывают необходимую медицинскую помощь.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Следователи установили, что все пострадавшие употребляли воду из водопроводных линий, подаваемую в местные дома. Причины и обстоятельства массового отравления устанавливаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, у госпитализированных после массового отравления питьевой водой в Магарамкентском районе Дагестана выявили возбудителя дизентерии – бактерию рода шигелла.
В Магарамкентском районе Дагестана задержали руководителя муниципального ЖКХ после массовой вспышки инфекционного заболевания среди жителей района.