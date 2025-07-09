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Директор ЖКХ в Дагестане задержан после вспышки инфекции
В Дагестане задержали директора ЖКХ после массового заболевания
В Магарамкентском районе Дагестана задержали руководителя муниципального ЖКХ после массовой вспышки инфекционного заболевания среди жителей района.
Расследование уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, продолжается, передает ТАСС. Следственное управление СК России по республике подтвердило задержание директора муниципального бюджетного учреждения Магарамкентского района «Жилищно-коммунальное хозяйство».
В официальном сообщении пресс-службы отмечается: «Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей. По подозрению в совершении указанного преступления задержан директор муниципального бюджетного учреждения муниципального района «Магарамкентский район» «Жилищно-коммунальное хозяйство».
Подробности о характере вспышки инфекции и количестве пострадавших пока не уточняются. Следствие ведет проверку обстоятельств произошедшего и действий ответственных лиц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, у госпитализированных после массового отравления питьевой водой в Магарамкентском районе Дагестана выявили возбудителя дизентерии – бактерию рода шигелла.
Более ста человек, большинство из которых дети, обратились в больницы района после вспышки кишечной инфекции, связанной с питьевой водой. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после массового отравления.