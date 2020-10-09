После массового отравления детей в Дагестане возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после массового отравления детей в Дагестане, сообщили в пресс-службе СК.

«Возбуждено уголовное дело по сообщению, распространенному в средствах массовой информации о массовом пищевом отравлении воспитанников детских садов в городе Махачкале Республики Дагестан, по признакам преступления... «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», – сообщается на сайте ведомства.

Между тем, по информации минздрава республики, число госпитализированных с симптомами острой кишечной инфекции детей возросло до 42, передает ТАСС.

«Из них 36 детей поступили из дошкольных образовательных учреждений, четверо – школьники и двое детей, не посещающие детский сад. Состояние маленьких пациентов оценивается как средней степени тяжести. Медицинская помощь им оказывается в полном объеме», – сказали в министерстве.

Отмечается, что прием детей ведется в детском и взрослом кишечных отделениях, где в общей сложности развернуто около 60 коек.

Министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов взял под свой личный контроль ситуацию с отравлением детей.

«По заданию главы ведомства в детские сады, где были выявлены случаи отравления, направлены врачи-педиатры, инфекционисты и эпидемиологи для проведения медицинского осмотра детей, с целью выявления новых случаев отравления. Воспитанников данных дошкольных образовательных учреждений возьмут под семидневное медицинское наблюдение», – отметил представитель министерства.

Специалисты Роспотребнадзора выясняют причины вспышки кишечной инфекции.

«С целью установления источника инфекции отобраны материалы от больных и работников пищеблока детского учреждения, проб с объектов внешней среды, водопроводной воды, остатков готовой пищи, сырья, продуктов питания для лабораторного исследования», – сообщил представитель ведомства.

По его словам, продолжается проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Ранее сообщалось, что 39 детей из разных детских садов Махачкалы находятся в медицинских учреждениях Дагестана с п