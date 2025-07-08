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В Дагестане госпитализировали 110 человек после отравления водой
В больницы Магарамкентского района обратились более ста человек, большинство из которых дети, после вспышки кишечной инфекции, связанной с питьевой водой.
Более 100 человек были госпитализированы с признаками массового отравления питьевой водой в Магарамкентском районе Дагестана, большинство пострадавших – дети, передает ТАСС.
Временно исполняющий обязанности главы района Фейруддин Рагимханов сообщил: «В больницу поступили 110 человек, в основном дети».
Республиканское управление Роспотребнадзора уточняет, что множественные случаи кишечной инфекции зафиксировали в пяти населенных пунктах: Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. Ведомство уже начало эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить причины вспышки заболевания.
По предварительной информации, заражение произошло через водопроводную воду. Специалисты сейчас берут пробы воды и обследуют все возможные источники инфекции. Местные жители предупреждены о необходимости кипятить воду и соблюдать санитарные меры до завершения расследования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Дагестана организовала проверку информации о массовом отравлении питьевой водой в Магарамкентском районе.
А накануне специалисты выявили 12 подтвержденных случаев заражения кишечной инфекцией среди покупателей готовой еды в магазине города Стрежевой в Томской области.