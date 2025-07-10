Стало известно о низкой загрузке турецких отелей в летний сезон

Tекст: Мария Иванова

Летний туристический сезон в Турции проходит менее успешно, чем ожидалось: не все отели в популярных курортных регионах заполнены, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал TurizmNews.

Представитель турсектора Хамит Кук сообщил, что сейчас июль, и, по его словам, «все отели должны быть заполнены, но мы остались на уровне 70-80% заполняемости».

Кук отметил, что Турция проигрывает в конкуренции Испании, Греции и Египту, где поток туристов увеличился. По его словам, по итогам первых шести месяцев года Турции «было сложно догнать показатели 2024 года», а конкуренты уже превысили эти уровни в 2025 году, что свидетельствует о непростой ситуации на рынке.

Он также добавил, что внутренние туристы все чаще выбирают поездки в Египет и на греческие острова из-за более выгодных цен. Кук предположил, что 2025 год может быть завершен с потерями, и подчеркнул необходимость заранее планировать раннее бронирование на 2026 год.

Представитель турсектора считает, что если в текущем году удастся повторить показатели 2024 года, это уже можно будет считать достижением, однако меры по предотвращению аналогичных проблем в будущем должны предприниматься заранее.

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