В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».0 комментариев
Состояние богатейших людей США достигло рекорда
Forbes: Состояние богатейших людей США достигло рекордных восьми трлн долларов
Состояние 400 богатейших граждан США достигло рекордных восьми трлн долларов, причем половина этих средств принадлежит всего 20 миллиардерам, пишет Forbes.
«Разрыв в уровне благосостояния растет даже среди сверхбогатых. Совокупное состояние 400 самых богатых людей Америки… достигло рекордных 8 триллионов долларов по сравнению с 6,6 триллиона годом ранее», – приводит РИА «Новости» данные рейтинга Forbes.
Двадцатка лидеров рейтинга владеет четырьмя трлн долларов, что на 970 млрд больше, чем в 2025 году. Порог вхождения в список вырос до 4,4 млрд долларов, из-за чего 590 американских миллиардеров не смогли в него попасть.
Первую строчку списка удерживает предприниматель Илон Маск с капиталом в 908 млрд долларов. Вторую позицию занимает основатель Amazon Джефф Безос (378 млрд долларов), а третью – сооснователь Google Ларри Пейдж (278 млрд долларов). В пятерку также вошли Майкл Делл и Сергей Брин.
В июне капитал Илона Маска достиг рекордной отметки в 1,05 трлн долларов после первичного размещения акций SpaceX.
В июле американский бизнесмен потерял статус триллионера из-за резкого обрушения стоимости ценных бумаг этой космической корпорации.
К середине августа пакет акций предпринимателя в компании оценивался примерно в 908 млрд долларов.