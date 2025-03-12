Турция уже сегодня вполне готова сделать выбор в пользу Евросоюза. И для этого Эрдогану совершенно не обязательно вступать в объединение, делясь суверенитетом с евробюрократией. Да и еврочиновники не исключают тесного сотрудничества с Анкарой при ее ограниченной евроинтеграции.0 комментариев
Саакашвили осудили на девять лет за ботокс и эпиляцию на государственные деньги
Экс-президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили в среду осужден Тбилгорсудом на девять лет за растраты из государственного бюджета в период правления в 2004-2013 годах 9 млн лари (около 5 млн долларов по тогдашнему курсу), в том числе на ботокс, эпиляцию, подарки, отдых за границей и так далее, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Саакашвили, который уже находится в шестилетнем заключении с 2021 года за коррупцию и злоупотребление служебным положением, вины не признал, заявив, что «суд является частью российской гибридной войны против него».
Он отбывает наказание в одной из тбилисских больниц, жалуясь на здоровье из-за длительной голодовки, начатой в знак протеста против своего ареста после нелегального возвращения в Грузию из Украины в контейнере с молочными продуктами на пароме.
Против него ведутся еще два процесса – за нелегальное пересечение границы и за жестокий разгон митинга оппозиции 7 ноября 2007 года.
Прокуратура, которая выдвинула обвинение в растратах бывшему президенту, заявляет, что под грифом «секретно» тот оплачивал через службу госохраны косметические процедуры себе и приближенным, делал подарки, выезжал на отдых на лучшие курорты мира и так далее.
Экс-начальник службы Госохраны Теймураз Джанашия заплатит штраф в 300 тыс. лари (около 110 тыс. доларов).