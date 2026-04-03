На МКАД частично перекрыли движение из-за аварии

Tекст: Дарья Григоренко

Представители ведомства в Telegram-канале уточнили: «На внутренней стороне 46-го км МКАД произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются».

Из-за аварии движение на данном участке трассы было частично перекрыто, что привело к серьезным затруднениям в движении. Власти рекомендуют автомобилистам выбирать альтернативные маршруты и заранее планировать путь, чтобы избежать пробок.

Ранее на северо-западе МКАД произошла авария с участием маршрутного автобуса и грузового автомобиля, в результате которой медицинскую помощь потребовалось оказать восьми пострадавшим.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на внутренней стороне 101-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.