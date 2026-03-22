На МКАД произошло ДТП с несколькими автомобилями

Авария случилась в районе съезда 102, о чем говорится в Telegram-канале ведомства. На месте работают оперативные службы города. Департамент уточняет, что информация о пострадавших и обстоятельства происшествия пока выясняется.

Движение в районе аварии затруднено на протяжении трех километров. В ведомстве обратились к автомобилистам с просьбой выбирать пути объезда и учитывать сложную дорожную обстановку.

В четверг на внешней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошла дорожная авария, она затруднила движение.

До этого на Ленинградском проспекте произошла авария с участием грузовика, «Газели» и легковой машины.