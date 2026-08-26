Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.13 комментариев
В Амурской области под суд отдали группу за добычу золота на 130 млн рублей
Участники организованной группы в Амурской области предстанут перед судом за нелегальную добычу драгоценных металлов на сумму около 130 млн рублей с привлечением мигрантов, сообщили в региональной прокуратуре.
Всего было незаконно добыто более 15 кг золота, а также более серебра более 1 кг, общая сумма добытого составляла порядка 130 млн рублей, пояснили в надзорном ведомстве, передает РИА «Новости».
«Прокуратура области направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу», – добавили там.
По версии следствия, обвиняемые и их соучастники с ноября 2024 года по январь 2025 года добывали драгоценные металлы на участке в долине реки Бысса в Селемджинском районе. Для этого они организовали незаконный въезд в Россию 24 иностранных граждан, которых затем вывезли на место работ.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух участников группы: 49-летней жительницы Забайкальского края и 55-летнего иностранца. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
В июне якутские полицейские обнаружили в грузовике на колымской трассе партию незаконно добытого золота на 58 млн рублей.
Месяцем ранее правоохранительные органы пресекли деятельность коррупционной сети при выдаче лицензий на золотодобычу в Забайкальском крае.
В начале года приезжий мужчина спрятал в вентиляционной шахте арендованной квартиры в Амурской области золотые слитки стоимостью более 207 млн рублей.