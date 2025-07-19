Директор нацразведки США разоблачила ложь администрации Обамы о России

Tекст: Ирма Каплан

Рассекреченные файлы проливают свет на темную главу американской политики, когда федеральные агентства стали оружием против избранного президента, пишет SlayNews.

Это разоблачение появилось после многих лет споров о якобы сговоре Дональда Трампа с Россией, доказательств чему, несмотря на тщательное расследование, не удалось предоставить никому из расследовавших сговор предвыборного штаба Трампа с Москвой с целью повлиять на исход выборов 2016 года.

По словам Габбард, недавно рассекреченная информация напрямую указывает на досье Стила. Этот дискредитированный и непроверенный отчет был профинансирован из частных источников в рамках предвыборной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году.

В так называемом «досье», получившем широкую огласку, содержались огульные, сфабрикованные обвинения в связях Трампа с Россией. Это досье использовалось в качестве ключевого элемента разведывательного аппарата, подпитывавшего многолетнее расследование предполагаемого сговора Трампа с Россией.

«Это были политизированные разведданные, которые легли в основу бесчисленных клеветнических измышлений, призванных дискредитировать победу президента Трампа. Многолетнее расследование Мюллера, два импичмента Конгресса, расследование, аресты и тюремное заключение высокопоставленных чиновников, обострение напряженности в отношениях между США и Россией и многое другое – все это стало прямым результатом этой сфабрикованной риторики», – заявила Габбард.

Скоординированная кампания была направлена не на защиту национальной безопасности, а на подрыв легитимности выборов, потрясших политический истеблишмент до основания.

Габбард, никогда не уклонявшаяся от привлечения власти к ответственности, не стеснялась в выражениях, описывая масштабы заговора, который, по ее словам, был организован администрацией Обамы.

«Их целью было подорвать волю американского народа и осуществить, по сути, переворот, чтобы попытаться помешать президенту Трампу выполнять мандат, дарованный ему американским народом», – добавила она.

Глава нацразведки США отметила, что администрация Обамы злоупотребляла разведданными, использовала правоохранительные органы в качестве оружия и непрерывно вела кампанию по лишению легитимности президента Трампа.

По мнению Габбард, эти действия представляют собой экзистенциальную угрозу основам демократической системы Америки, системы, которая всегда основывалась на принципе честных выборов и мирной передачи власти.

Она потребовала привлечь виновных к ответственности очевидно, сколь бы могущественны или влиятельны они ни были. Их деятельность должна быть расследована, а их действия должны быть наказаны по всей строгости закона.

«От этого зависит вера и доверие американского народа к нашей демократической республике, а следовательно, и будущее нашей страны», – заявила Габбард.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, весной 2023 года в США завершилась работа группы под руководством спецпрокурора Джона Дарема, которая доказала, что «Рашагейт» – обвинения по поводу «сговора Трампа с Москвой», а также «вмешательства России в американские выборы» – является фальшивкой, которую выдумали федеральные агентства и Демократическая партия США.