Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Верховный суд сократил на месяц срок «авторитету» Марселю Махачкалинскому
Верховный суд сократил срок Марселю Махачкалинскому до 12 лет и 11 месяцев
Верховный суд России сократил на один месяц срок лишения свободы криминальному «авторитету» Марселю Гасанову, также известному как Марсель Махачкалинский.
Высшая судебная инстанция отказалась удовлетворить жалобы защиты об отмене приговора, но изменила его путем частичного сложения наказаний. В итоге окончательный срок лишения свободы составил 12 лет и 11 месяцев в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 1 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.
В ноябре 2025 года Свердловский областной суд признал Гасанова виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также в угрозах и оскорблении сотрудника следственного изолятора. Изначально ему было назначено наказание в виде 13 лет колонии.
По данным следствия, осенью 2024 года фигурант стал «смотрящим» за Свердловской областью. В его задачи входил контроль за преступной кассой, разрешение конфликтов в криминальной среде и обеспечение деятельности местных группировок.
В региональном главке МВД отмечали, что ранее Гасанов уже привлекался к уголовной ответственности за разбой и незаконный оборот оружия. Позже, находясь под стражей, он попытался продемонстрировать свое превосходство, начав оскорблять и угрожать сотруднику СИЗО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце силовики задержали криминального авторитета Владимира Татаренкова за убийства в 1990-е годы.
Верховный суд разъяснил критерии лидерства в преступной иерархии.
В прошлом году во ФСИН опровергли сообщения об отравлении «авторитета» Махачкалинского в СИЗО.