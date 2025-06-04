Во ФСИН опровергли сообщения об отравлении «авторитета» Махачкалинского в СИЗО

Tекст: Алексей Дегтярев

Фактов отравления гражданина и других обвиняемых в СИЗО-1 не зафиксировано, заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Уточняется, что питание всех обвиняемых в учреждениях свердловского ГУ ФСИН осуществляется в соответствии с действующими нормами.

В среду Свердловский областной суд продлил Гасанову арест до 22 ноября.

До этого местные СМИ публиковали сообщения, что Гасанов жаловался на работников изолятора и якобы перенес четыре отравления, он заявлял, что ему в еду добавляли неизвестную жидкость.

Марсель Гасанов был арестован 12 февраля, по данным следствия, в 2024 году он получил статус «смотрящего» за Свердловской областью, контролируя деятельность криминальных структур региона.

В марте Гасанов, находясь под стражей, оскорбил сотрудника СИЗО и угрожал ему. Ему предъявлены обвинения по трем статьям, среди которых занятие высшего положения в преступной иерархии.

По информации МВД, Гасанов, известный как Марсель Махачкалинский или Марс, ранее привлекался к ответственности по статьям о разбое и незаконном обороте оружия.