Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
Во ФСИН опровергли сообщения об отравлении «авторитета» Махачкалинского в СИЗО
Сообщения о возможном отравлении обвиняемого по делу о преступной иерархии Марселя Гасанова, известного как Махачкалинский, в СИЗО Екатеринбурга не соответствуют действительности, заявили в региональном управлении ФСИН.
Фактов отравления гражданина и других обвиняемых в СИЗО-1 не зафиксировано, заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Уточняется, что питание всех обвиняемых в учреждениях свердловского ГУ ФСИН осуществляется в соответствии с действующими нормами.
В среду Свердловский областной суд продлил Гасанову арест до 22 ноября.
До этого местные СМИ публиковали сообщения, что Гасанов жаловался на работников изолятора и якобы перенес четыре отравления, он заявлял, что ему в еду добавляли неизвестную жидкость.
Марсель Гасанов был арестован 12 февраля, по данным следствия, в 2024 году он получил статус «смотрящего» за Свердловской областью, контролируя деятельность криминальных структур региона.
В марте Гасанов, находясь под стражей, оскорбил сотрудника СИЗО и угрожал ему. Ему предъявлены обвинения по трем статьям, среди которых занятие высшего положения в преступной иерархии.
По информации МВД, Гасанов, известный как Марсель Махачкалинский или Марс, ранее привлекался к ответственности по статьям о разбое и незаконном обороте оружия.