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«Герани» уничтожили логистический центр ВСУ в Броварах Киевской области
Минобороны: «Герани» уничтожили логистический центр в Броварах
Российские беспилотные летательные аппараты атаковали и вывели из строя крупный логистический узел украинской армии в Киевской области, сообщило Минобороны.
Вооруженные силы России нанесли точный удар по объекту инфраструктуры украинских войск в районе Броваров, указало ведомство в Max.
Целью атаки стал логистический центр, обеспечивавший снабжение подразделений ВСУ.
Удар был нанесен с использованием беспилотных летательных аппаратов типа «Герань», которые произвели успешный «демонтаж логистики» противника.
До этого ведомство сообщало, что в Броварах также уничтожено крупное хранилище ГСМ, где находилось до 8 тыс. кубометров предназначенного для украинских военных топлива.
18 августа российские беспилотники атаковали военную инфраструктуру в Броварах. Неделей ранее дроны «Герань-4 сикер» поразили крупный логистический узел в этом районе.
Видео ударов по Броварам смотрите в «Максе».