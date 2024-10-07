Госдеп одобрил продажу торпед Mark 54 Индии на 175 млн долларов

США одобрили продажу Индии 53 торпед Mark 54 и оборудования на 175 млн долларов

Tекст: Денис Тельманов

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Индии легких торпед Mark 54 на сумму 175 млн долларов вместе с сопутствующим оборудованием, сообщает ТАСС.

Это решение было принято после запроса Индии на приобретение 53 торпед и различных комплектующих. Американское Агентство по сотрудничеству в области безопасности, которое осуществляет контроль за экспортом военной техники, подтвердило эту информацию.



В заявлении агентства говорится, что наличие новых торпед увеличит запас противолодочного вооружения индийских вертолетов MH-60R.

Такие меры, по мнению американской стороны, должны способствовать усилению оборонных возможностей Индии без ущерба для боеготовности США, что подчеркнул Пентагон.

Конгресс США был уведомлен о решении, у него есть 30 дней на рассмотрение сделки. Законодатели могут как поддержать, так и заблокировать ее.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден на пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди дважды забыл его представить.