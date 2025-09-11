Туск выразил надежду на поставку F-35 в Польшу в мае 2026 года

Туск: Польша надеется в мае 2026 года получить первую партию истребителей F-35

Tекст: Мария Иванова

Польша рассчитывает получить первую партию американских истребителей F-35 в мае 2026 года, заявил премьер-министр Дональд Туск, обращаясь к пилотам, участвовавшим в уничтожении дронов над территорией страны минувшей ночью, передает РИА «Новости».

«Мы надеемся, что американцы соблюдут сроки. Мы хотим, чтобы в мае первая партия F-35 уже поступила к вам», – отметил глава правительства.

В 2020 году Варшава заключила контракт на поставку 32 истребителей F-35A в комплектации Block 4 на сумму около 4,6 млрд долларов. Польские власти связывают эти закупки с необходимостью усилить национальную оборону, в том числе воздушное пространство страны.

Минувшей ночью польские военные сообщили о сбитии «представлявших опасность» дронов. Дональд Туск назвал их «российскими», но не представил доказательств. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что было сбито более десяти беспилотников.

Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш подчеркнул, что Варшава не предоставила доказательств российского происхождения дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремль не поступали официальные запросы от польского руководства и отметил, что обвинения в адрес России со стороны ЕС и НАТО звучат без аргументов.

Минобороны России заявило, что при ударе по предприятиям ВПК Украины в ночь на 10 сентября объекты на территории Польши не планировались в качестве целей. Министерство также выразило готовность провести консультации с польскими коллегами по ситуации с дронами.

Начальник белорусского генштаба Павел Муравейко добавил, что Белоруссия оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках, прибывающих с территории Украины. Белорусская ПВО уничтожила часть сбившихся с курса дронов, которые наблюдались в небе республики.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил об участии Польши, Германии, Британии и Франции в обезвреживании беспилотников на территории Польши.

Между тем истребители F-35 Италии начали учения на аэродроме в Эстонии.