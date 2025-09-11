Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк, будут убивать, никакой «нормальности» в США не будет.0 комментариев
Туск: Польша надеется в мае 2026 года получить первую партию истребителей F-35
Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил надежду на получение первой партии американских истребителей F-35 в мае 2026 года.
Польша рассчитывает получить первую партию американских истребителей F-35 в мае 2026 года, заявил премьер-министр Дональд Туск, обращаясь к пилотам, участвовавшим в уничтожении дронов над территорией страны минувшей ночью, передает РИА «Новости».
«Мы надеемся, что американцы соблюдут сроки. Мы хотим, чтобы в мае первая партия F-35 уже поступила к вам», – отметил глава правительства.
В 2020 году Варшава заключила контракт на поставку 32 истребителей F-35A в комплектации Block 4 на сумму около 4,6 млрд долларов. Польские власти связывают эти закупки с необходимостью усилить национальную оборону, в том числе воздушное пространство страны.
Минувшей ночью польские военные сообщили о сбитии «представлявших опасность» дронов. Дональд Туск назвал их «российскими», но не представил доказательств. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что было сбито более десяти беспилотников.
Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш подчеркнул, что Варшава не предоставила доказательств российского происхождения дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремль не поступали официальные запросы от польского руководства и отметил, что обвинения в адрес России со стороны ЕС и НАТО звучат без аргументов.
Минобороны России заявило, что при ударе по предприятиям ВПК Украины в ночь на 10 сентября объекты на территории Польши не планировались в качестве целей. Министерство также выразило готовность провести консультации с польскими коллегами по ситуации с дронами.
Начальник белорусского генштаба Павел Муравейко добавил, что Белоруссия оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках, прибывающих с территории Украины. Белорусская ПВО уничтожила часть сбившихся с курса дронов, которые наблюдались в небе республики.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, спектакль с загадочными БПЛА в Польше рассчитан лишь на одного зрителя
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил об участии Польши, Германии, Британии и Франции в обезвреживании беспилотников на территории Польши.
Между тем истребители F-35 Италии начали учения на аэродроме в Эстонии.