«Народный фронт» передал штурмовикам ДНР 15 модернизированных машин «Чеченавто»

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Народный фронт» отправил военнослужащим в ДНР партию из 15 модернизированных автомобилей, произведенных заводом «Чеченавто»,сообщает ТАСС. Автомобили были закуплены на средства Министерства промышленности и торговли России и доработаны при поддержке главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Дмитрий Жаворонко, заместитель исполнительного директора проекта «Все для Победы!», отметил, что автомобили оснащены дополнительным оборудованием и будут использоваться для перемещения военнослужащих, подвоза боеприпасов и продуктов, эвакуации раненых и ротации штурмовых групп. В числе преимуществ этих автомобилей – маневренность и возможность установки различного вооружения, от зенитных орудий до пулеметов, как сообщил представитель Минпромторга Адам Хакимов.

Министр Чеченской Республики Ахмед Дудаев подчеркнул, что при модернизации автомобилей учитывались запросы бойцов, поступившие через Рамзана Кадырова, и выразил надежду, что техника будет способствовать выполнению задач и поддержке бойцов в их борьбе с противником.

По информации «Народного фронта», министерство промышленности и торговли обеспечило приобретение более 5,2 тыс. автомобилей. На данный момент около 2,5 тыс. машин уже переданы в войска, остальные будут поставлены в начале текущего года. Эти действия осуществляются в рамках исполнения поручений президента РФ Владимира Путина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в «Народном фронте» сообщили, что в России разработали новый дрон «Касатка», который может применяться как ретранслятор и как ложная цель, чтобы запутать противника, а ранее «Народный фронт» представил президенту Владимиру Путину изделия, разработанные инженерами для бойцов СВО.