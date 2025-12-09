Народный фронт передал бойцам в ДНР новую технику

Tекст: Елизавета Шишкова

В День Героев Отечества Народный фронт передал подразделениям Второй армии, которые действуют в районе Селидово на территории ДНР, современное оборудование для воздушной разведки и противодействия беспилотникам, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В поставку вошли современные дроны и детекторы вражеских аппаратов, что, по словам организаторов, позволит защитить бойцов и повысить их эффективность.

Руководитель исполкома Народного фронта в ДНР Сергей Самохин подчеркнул: «Это помощь от всего народа, от всей страны. Мы благодарим бойцов, жмем им руки, обнимаем и говорим спасибо за то, что они освобождают нашу землю. Делаем все, чтобы максимально их защитить и помочь в бою».

Бойцы Второй армии имеют богатый опыт ведения боевых действий на ключевых участках – от Авдеевки до Новогродовки, а также участвовали в освобождении Красноармейска. В составе бригады служат 13 Героев России. Передача техники стала для них символическим подарком в День Героев Отечества.

Переданное оборудование облегчает выполнение боевых задач и способствует своевременному обнаружению целей. Операторы отмечают, что техника оснащена тепловизорами и может работать круглосуточно, обеспечивая высокую точность координат. Благодаря ей бойцы способны действовать на опережение, что предотвращает потери среди штурмовых групп.

Военнослужащий с позывным «Свят» рассказал, что дроны и видеокоптеры стали незаменимыми рабочими инструментами для обнаружения вражеских БПЛА и групп противника, а также своевременного реагирования на угрозы.