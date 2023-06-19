Турецкие СМИ нашли в США причастного к убийству посла России

Sabah: Причастный к убийству посла России Карлова создал подставные фирмы для турецких оппозиционеров в США

Один из предполагаемых организаторов убийства в 2016 году посла России в Анкаре Андрея Карлова Темель Алсанчак живет в Техасе в США, где создал подставные компании для оформления виз членам запрещенной в Турции организации проповедника Фехтухаллаха Гюлена, сообщила газета Sabah.

Газета со ссылкой на свои источники в структурах безопасности Турции пишет, что Темель Алсанчак под кодовым именем «Кадир» живет в Далласе. По данным издания, он давал инструкции Мевлюту Алтынташу, полицейскому, убившему посла России в Анкаре Андрея Карлова, передает РИА «Новости».

Аласанчак создал подставные компании в США, которые служат для сокрытия данных разведки, а также оформления рабочих виз для членов запрещенной в Турции организации. Издание пишет, что российского посла убили для того, чтобы разорвать политические и военные отношения между Турцией и Россией, и развязать войну. Именно Темель Алсанчак лично передал приказ о ликвидации Карлова начальнику полиции Анкары Мурату Токаю, который сейчас находится в бегах. Тот в свою очередь отдал распоряжения исполнителю – Алтынташу, пишет газета.

На сайте Sabah в качестве доказательства опубликована фотография Алсанчака и его вилла в Техасе.

Напомним, в декабре 2016-го года посол России в Турции Андрей Карлов был убит выстрелом в спину на открытии выставки в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. В ноябре 2018 года расследование убийства посла было завершено.

Обвинения в организации убийства российского посла были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который их отверг.

В марте 2021 года суд Анкары пятерых обвиняемых приговорил к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, шестеро оправданы. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство.