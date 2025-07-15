Осмыслить эпоху, в которую мы живём, крайне тяжело. Иногда кажется, что реальность потеряла смысл, настолько быстро текут события и искажаются понятия. Самое время, по завету Тургенева, опереться на язык.0 комментариев
В Турции задержали 371 сторонника запрещенной организации FETO
В ходе масштабной операции в 60 провинциях Турции задержаны 371 человек, подозреваемых в связях с запрещённой FETO, координировавшей попытку переворота в 2016 году.
Операция по задержанию сторонников запрещенной в Турции организации FETO проводилась одновременно в 60 провинциях страны, передает ТАСС. По информации канала NTV, задержаны 371 человек по подозрению в причастности к деятельности структуры, которую власти обвиняют в попытке государственного переворота, совершенной 15 июля 2016 года.
Как уточнил телеканал, координацию действий полиции осуществляла прокуратура Измира. Одновременно Национальная разведывательная организация и Управление безопасности Стамбула задержали еще 26 человек в девяти провинциях по подозрению в причастности к финансовым структурам, связанным с FETO.
В торговых объектах сети, находящейся под контролем этой организации, назначен внешний управляющий, отмечает телеканал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Турции отказали в захоронении Фетхуллы Гюлена, назвав его террористом и предателем. Турецкая разведка ранее провела операцию по похищению противника Реджепа Эрдогана на территории другой страны, несмотря на близость к России. Сотрудник консульства США в Турции был приговорен к реальному сроку по обвинениям, связанным с террористической деятельностью.