В Турции задержали 371 сторонника запрещенной организации FETO

Tекст: Дмитрий Зубарев

Операция по задержанию сторонников запрещенной в Турции организации FETO проводилась одновременно в 60 провинциях страны, передает ТАСС. По информации канала NTV, задержаны 371 человек по подозрению в причастности к деятельности структуры, которую власти обвиняют в попытке государственного переворота, совершенной 15 июля 2016 года.

Как уточнил телеканал, координацию действий полиции осуществляла прокуратура Измира. Одновременно Национальная разведывательная организация и Управление безопасности Стамбула задержали еще 26 человек в девяти провинциях по подозрению в причастности к финансовым структурам, связанным с FETO.

В торговых объектах сети, находящейся под контролем этой организации, назначен внешний управляющий, отмечает телеканал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Турции отказали в захоронении Фетхуллы Гюлена, назвав его террористом и предателем. Турецкая разведка ранее провела операцию по похищению противника Реджепа Эрдогана на территории другой страны, несмотря на близость к России. Сотрудник консульства США в Турции был приговорен к реальному сроку по обвинениям, связанным с террористической деятельностью.