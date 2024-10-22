В Турции отказали в захоронении Гюлену, назвав его террористом и предателем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, скончавшийся в США, не найдет места для захоронения на территории Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление лидера Партии националистического движения Турции Девлета Бахчели.

Гюлен был признан в Турции главой террористической организации ФЕТО, и, по мнению Бахчели, «этого мира больше нет даже для главаря ФЕТО». Он подчеркнул, что Гюлен должен оставаться там, где проявлял враждебность к Турции.

Представитель правящей Партии Справедливости и развития Омер Челик также поддержал эту позицию. В своем заявлении он отметил, что Гюлен «умер как человек без гражданства». Челик добавил, что Гюлена использовали с целью узурпации суверенитета Турции, и для подобных предателей после использования не находят места для захоронения.

Фетхуллах Гюлен был одним из самых влиятельных религиозных лидеров Турции, но при этом находился в оппозиции к правительству Эрдогана. После неудавшегося переворота в 2016 году власти страны обвинили его и его организацию ФЕТО в организации путча. С тех пор Гюлен жил в изгнании в США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, не менее 94 бывших турецких военных арестовали по подозрению в связях с движением FETO, которое в Анкаре называют террористическим и которое возглавлял проповедник Фетхуллах Гюлен, обвиняемый в организации попытки госпереворота в 2016 году. В ходе переговоров с директором Центрального разведывательного управления США Майком Помпео премьер-министр Турции Бинали Йылдырым призвал Вашингтон выдать исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.