В Турции арестованы более 90 бывших военных из-за связи с Гюленом

Не менее 94 бывших турецких военных арестовали по подозрению в связях с движением FETO (в Анкаре его называют террористическим) проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в организации попытки госпереворота.

По словам источника газеты Sabah, в числе подозреваемых числятся бывшие командующие армиями, лейтенанты, унтер-офицеры и сержанты, передает РИА «Новости».

Их задержали после того, как прокуратура выдала ордеры на аресты в рамках проходящего расследования.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, но власти ее подавили. Турецкие власти полагают, что к этому причастен исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в США. В феврале 2017 года Анкара призвала Вашингтон выдать Гюлена.