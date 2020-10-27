Сотрудник консульства США приговорен к реальному сроку в Турции

В Турции сотрудника консульства Соединенных Штатов Назми Мете Чантюрка осудили на реальный срок, при этом мужчина остается на свободе до рассмотрения дела в апелляционной инстанции, сообщают СМИ.

Офицер службы безопасности консульства США в Стамбуле приговорен к пяти годам и двум месяцам заключения, пишет The Jerusalem Post.

Его признали виновным в пособничестве группе, которую турецкие власти обвиняют в попытке переворота в 2016 году. Сам Чантюрк в суде во вторник отрицал, что связан с проживающим в США проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара также винит в попытке переворота в 2016 году.

При вынесении ему приговора мужчина прослезился, отмечает издание. Его супругу и дочь также обвиняли в причастности к террористам, однако их оправдали.

В сентябре не менее 94 бывших турецких военных арестовали по подозрению в связях с движением FETO (в Анкаре его называют террористическим) проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, но власти ее подавили. Турецкие власти полагают, что к этому причастен исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в США. В феврале 2017 года Анкара призвала Вашингтон выдать Гюлена.