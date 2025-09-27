  • Новость часаЕС отказался внести российский никель в 19-й пакет санкций
    Российские паралимпийцы одержали крупную победу в борьбе за свои права
    Военные эксперты назвали главную задачу осеннего наступления ВС России
    Южная Корея попросила Лаврова защитить интересы ее компаний в России
    CNN и WP назвали причину срочного собрания военного командования США
    ВС России поразили используемые для ж/д перевозок вооружения ВСУ подстанции
    ЦБ и Генпрокуратура задумались о наказании для раздолжнителей
    ЕС отказался внести российский никель в 19-й пакет санкций
    Эстония отказалась строить оружейный завод с Rheinmetall
    Светлаков и Малахов исчезли из дела о теракте в «Крокусе»
    Дмитрий Губин Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина

    Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.

    Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    Владимир Можегов Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

    Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    27 сентября 2025, 16:36

    Роспотребнадзор запросил у Турции данные об отравлении туристов

    Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Турции по отравлению россиян

    Tекст: Мария Иванова

    Роспотребнадзор обратился к Минздраву Турции с просьбой предоставить официальные данные по массовому отравлению российских туристов в отеле Dosinia Luxury Resort в Кемере.

    Роспотребнадзор направил официальный запрос в Министерство здравоохранения Турции из-за сообщений о массовом отравлении российских туристов в отеле Dosinia Luxury Resort на курорте Кемер, передает ТАСС.

    В пресс-службе ведомства отметили, что запрос подготовлен в рамках меморандума о сотрудничестве между странами, касающегося борьбы с инфекционными заболеваниями и охраны здоровья туристов.

    В запросе Роспотребнадзор просит предоставить официальную информацию о результатах расследования случая отравления и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации. Дополнительно ведомство обратилось к турецким коллегам через международные каналы Всемирной организации здравоохранения. Официальный запрос также будет направлен в Ассоциацию туроператоров России.

    В ведомстве подчеркнули важность профилактических мер при путешествиях, включая мытье рук, употребление только бутилированной или кипяченой воды, а также тщательное промывание фруктов и овощей. При появлении признаков недомогания, особенно после возвращения из-за границы, рекомендуется немедленно обратиться за медицинской помощью.

    Напомним, накануне в Ассоциации туроператоров России заявили, что информация о якобы обрушении потолка в турецком отеле Transatlantik Hotel & Spa не подтверждается.

    За день до этого сообщалось, что персонал судна в Турции накрыл полотенцем умершего туриста и продолжил вечеринку.

    27 сентября 2025, 02:59
    Захарова заявила о превращении ЕС в «фашиствующее чудовище»

    Захарова: Евросоюз превращается в настоящее фашиствующее чудовище

    Захарова заявила о превращении ЕС в «фашиствующее чудовище»
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что Евросоюз рассматривает возможность включения в новый пакет санкций запрет на оказание туристических услуг в России.

    «Буквально накануне всемирного Дня туризма из «европейского сада» пришла очередная фантастическая новость. По сообщениям СМИ, Брюссель может включить в 19-й пакет санкций запрет на оказание туристических услуг в нашей стране», – сообщила Захарова в Telegram.

    Захарова подчеркнула, что от такого решения в первую очередь пострадают европейцы, желающие посетить Россию и потратить здесь свои средства. Она добавила, что, по мнению Брюсселя, европейцы могут тратить деньги только на войну.

    По словам Захаровой, Евросоюз превращается в «настоящее фашиствующее чудовище». «Если точнее, то в монстра его превращают находящиеся у власти ультралибералы», – заявила она.

    Захарова подчеркнула, что подобные решения не запугают Россию, но вызывают тревогу из-за той «глубокой ямы безумия и национализма», в которой оказалась Европа. «Чем закончится для этой части света очередной виток расчеловечивания? Раньше их спасал СССР. Теперь же каждый за себя», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось. что Еврокомиссия предложила включить ограничения на сферу туризма в 19-й пакет антироссийских санкций, затрагивая предоставление туристических услуг на территории России. Позднее портал EUObserver сообщил, что ЕС не планирует вводить официальные ограничения для туристов из России, однако Еврокомиссия готовит новую стратегию по отношению к российским туристам, которая будет носить необязательный характер.

    25 сентября 2025, 21:15
    Трамп призвал Турцию прекратить покупать нефть и газ у России
    Трамп призвал Турцию прекратить покупать нефть и газ у России
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп призвал Турцию отказаться от покупки российских энергоносителей во время встречи с турецким президентом Тайипом Эрдоганом в Белом доме.

    Американский лидер подчеркнул, что у него с Эрдоганом «отличные отношения как в том, что касается войны, так и применительно к торговле», передает ТАСС.

    Трамп заявил: «Я думаю, сегодня мы поговорим и о том, и о другом. Я бы хотел, чтобы он прекратил покупать нефть у России». По его мнению, Эрдоган «мог бы оказать серьезное влияние» в вопросах урегулирования ситуации на Украине, однако сейчас турецкий президент придерживается нейтральной позиции.

    Также Трамп отметил, что «лучшее, что он мог бы сделать – это не покупать нефть и газ у России».

    Ранее Трамп сообщил, что 25 сентября в Белом доме состоится встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры будут посвящены множеству торговых и военных сделок между двумя странами.

    В январе сообщалось, что Россия сохранила лидерство в поставках газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию в 2024 году.

    27 сентября 2025, 12:35
    Германия готовит ограбление России

    Евросоюз готовится выдать Украине «репарационный кредит». Проще говоря, ограбить Россию, передав ее замороженные активы Киеву под обязательства все это возместить «после того, как Россия выплатит репарации». Хотя Украина от России этого никогда не добьется, план ограбления уже поддержан Германией.

    26 сентября 2025, 12:26
    Юшков: Турция не выполнит требование Трампа об отказе от газа и нефти из России

    Эксперт Юшков: Турции невыгодно отказываться от российских нефти и газа

    Юшков: Турция не выполнит требование Трампа об отказе от газа и нефти из России
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Турция не станет выполнять требования Дональда Трампа по прекращению покупки нефти и газа у России. Возможно, власти республики продолжат торговаться и выдвигать Штатам свои условия, ссылаясь на экономический ущерб от возможного отказа. Но едва ли это приведет к кардинальным решениям со стороны Анкары, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.

    «Россия является для Турции давним и очень крупным поставщиком газа, нефти и нефтепродуктов. Анкаре невыгодно выполнять требование Дональда Трампа и прекращать закупки российских углеводородов», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Так, наличие газа из России позволяет сохранять цены на турецком рынке ниже, чем в ряде других регионов, пояснил собеседник. Однако Вашингтон преследует свои цели. Аналитик напомнил о планах США удвоить экспорт СПГ за счет ввода в эксплуатацию новых заводов. «Штаты, будучи нетто-экспортером, стремятся расчистить рынки сбыта и для существующих объемов, и для новых проектов», – уточнил эксперт.

    Если Турция откажется от поставок российского газа, то это спровоцирует рост цен, прогнозирует Юшков. Другими словами, в выигрыше окажутся поставщики из США, но не турецкая сторона. Несколько иная ситуация в нефтяной сфере, вокруг которой Анкара выстроила бизнес-схему, продолжил спикер.

    «Турция с 2022 года последовательно наращивает объемы закупок нефти и продуктов ее переработки. Благодаря этому страна обеспечивает внутренние потребности и высвобождает объемы нефтепродуктов, которые производятся на турецких НПЗ, для продажи Евросоюзу. Турки активно зарабатывают на этом. Поэтому им невыгодно отказываться от поставок из России», – детализировал Юшков.

    По его мнению, призывы Дональда Трампа к Анкаре и другим странам прекратить закупки углеводородов – попытка «запугать» Москву и подтолкнуть ее согласиться на американские условия по урегулированию украинского кризиса. «Если бы Трампу нужно было лишить Россию рынков сбыта, он бы не встречался с Эрдоганом, не вводил бы пошлины против Индии, а просто применил бы те же санкции, как против Ирана и Венесуэлы», – предположил аналитик.

    Впрочем, полный запрет вреден и для самих американцев. «Дело в том, что цены на топливо на внутреннем рынке США зависят от цен на мировом. Если они пойдут вверх, это приведет к росту стоимости для американских потребителей. Тогда Трамп столкнется с последствиями – а именно, со снижением поддержки избирателей», – уточнил эксперт, напомнив о периоде президентства Джо Байдена, когда по стране клеили наклейки с демократом на заправках.

    «Таким образом, слова Трампа об отказе от российских нефти и газа – это блеф. Я думаю, что турецкие власти не станут выполнять требования главы Белого дома. Возможно, они продолжат торговаться и выдвигать Штатам свои условия, ссылаясь на экономический ущерб от возможного отказа от российских нефти и газа. Но сомневаюсь, что в конечном итоге это приведет к каким-то кардинальным решениям со стороны Анкары», – подчеркнул Юшков.

    «Образцовое партнерство с США, как его раньше называли турки, оказалось не таким уж образцовым, хоть и задорным. Анкара, как у нее это часто бывает в последнее время, на распутье и несколько запуталась в своих клубках», – заметил в свою очередь Владимир Аватков, доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН.

    Ранее Трамп призвал Турцию отказаться от покупки российских энергоносителей. Об этом президент США заявил во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме. По мнению американского лидера, закупки нефти и газа не должны возобновляться, пока продолжается конфликт на Украине.

    Эрдоган «мог бы оказать серьезное влияние» в вопросе украинского урегулирования, но он «занимает нейтральную позицию», считает Трамп. «Лучшее, что он мог бы сделать – это не покупать нефть и газ у России», – добавил глава Белого дома.

    Позже во время общения с журналистами президент США признался, что не хотел бы прямо отвечать на вопрос о том, согласился ли его турецкий коллега прекратить импорт российских энергоносителей. «Но если бы я захотел, чтобы [он отказался], он бы это сделал», – отметил американский лидер.

    Трамп заявил об уверенности в том, что Анкара откажется от закупки российской нефти, так как у нее есть «множество вариантов», а также доступ к морю. При этом он указал, что для таких стран, как Венгрия и Словакия, которые «зависят от одного трубопровода», отказ от ресурсов станет гораздо сложнее. «Я просто не хочу, чтобы люди винили их», – сказал глава Белого дома.

    Примечательны слова американского лидера о том, что Вашингтон даст согласие на поставки F-35 Турции, если Анкара выполнит определенную просьбу Штатов. «Мы могли бы легко заключить сделку с Турцией по F-35, возможно, и сделаем это, но Эрдоган сначала сделает кое-что для нас», – сообщил он.

    Отметим, Россия в 2024 году, как и годом ранее, сохранила позицию основного поставщика природного газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию. При этом в последние недели Анкара стремилась диверсифицировать свои поставки, пишет Bloomberg. Так, турецкая энергетическая госкомпания Botas подписала контракт на поставку около 70 млрд кубометров СПГ с американской Mercuria. Сделка рассчитана на 20 лет и предполагает поставку примерно четырех миллиардов кубометров в год.

    Напомним, Трамп ранее критиковал Пекин, Нью-Дели и некоторые страны НАТО за покупку российской нефти и других энергопродуктов. «Китай и Индия – основные спонсоры продолжающейся войны, так как они продолжают покупать российскую нефть. Но что непростительно: даже ряд стран НАТО не полностью отказались от российских энергоресурсов», – возмущался президент США в ходе выступления на ГА ООН.

    Тем временем ЕС решил ускорить на год отказ от российского СПГ: теперь полный запрет на закупки топлива намечен на 1 января 2027 года, а не к концу того же года, как планировалось ранее. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что этот шаг отражает желание Брюсселя продемонстрировать Вашингтону готовность расчистить рынок для американского газа.

    25 сентября 2025, 13:48
    Эрдоган пошутил над Макроном на встрече в ООН

    Эрдоган подшутил над Макроном во время встречи на сессии ГА ООН

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время короткой беседы на полях Генассамблеи ООН турецкий президент Тайип Эрдоган сделал шуточное замечание, когда президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что у него все хорошо.

    Президент Турции Тайип Эрдоган подшутил над французским коллегой Эмманюэлем Макроном во время встречи на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает ТАСС. Видеозапись их короткого разговора была опубликована интернет-порталом Brut.

    В начале беседы Эрдоган поинтересовался у Макрона, как у того дела. Французский лидер ответил, что у него все хорошо.

    Эрдоган в ответ пошутил: «Бывают моменты, когда у него все хорошо».

    После этого лидеры Турции и Франции отправились на переговоры, где обсудили вопросы двусторонних отношений.

    Ранее полиция Нью-Йорка остановила Реджепа Тайипа Эрдогана и его делегацию, не позволив им перейти дорогу из-за проезда кортежа.

    Похожий инцидент произошел с Эммануэлем Макроном, чья машина также была задержана полицией Нью-Йорка во время проезда кортежа президента США. Для разрешения ситуации французскому лидеру пришлось позвонить своему американскому коллеге.

    25 сентября 2025, 13:59
    Персонал судна в Турции накрыл полотенцем умершего туриста и продолжил вечеринку

    Tекст: Вера Басилая

    Турист из Британии скончался во время прогулки на катере в Турции, экипаж накрыл его полотенцем и начал пенную вечеринку, сообщило Daily Mail.

    Во время остановки у пляжа в Турции 60-летний турист из Британии Питер Колвилл отправился купаться и был найден в воде без сознания. Его подняли на палубу, один из отдыхающих попытался провести реанимацию, однако мужчина скончался, сообщает канал 360.

    Персонал судна все это время наблюдал за происходящим, не предпринимал попыток оказать помощь и не вызывал медицинских работников. После смерти туриста сотрудники катера накрыли тело погибшего полотенцем и объявили начало пенной вечеринки для остальных пассажиров.

    Ранее врачи предупредили об опасной бактерии на пляжах Турции. В турецком курортном городе Аланья 56-летнюю россиянку сбил автомобиль насмерть при попытке перейти дорогу в районе Тюрклер.

    25 сентября 2025, 22:03
    Трамп назвал Эрдогана «очень жестким» и допустил снятие санкций с Турции

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп после переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом предположил, что США могут снять санкции с Турции и разрешить ей закупить американские истребители F-35.

    Первый визит Эрдогана в Белый дом примерно за шесть лет начался с теплого приема со стороны Трампа. Сидя бок о бок в Овальном кабинете, Трамп назвал Эрдогана «очень жестким человеком» и сказал, что они оставались друзьями, пока его предшественник Джо Байден был у власти, передает Reuters.

    «Это жесткий человек. Это парень, который очень самоуверен. Обычно мне не нравятся самоуверенные люди, но этот мне нравился всегда», – приводит слова Трампа Washngton Post (WP).

    Анкара стремится использовать дружеские отношения для продвижения национальных интересов и воспользоваться тем, что администрация США стремится заключать сделки в обмен на дорогостоящие соглашения о торговле оружием. Трамп же настаивает на том, чтобы Эрдоган прекратил закупки нефти у России.

    На вопрос, готов ли Трамп заключить сделку по продаже истребителей F-35 Турции, он ответил журналистам: «Я думаю, он (Эрдоган) добьется успеха в покупке того, что хочет купить».

    Трамп также сказал, что может отменить санкции против Турции «очень скоро» и «если у нас будет хорошая встреча, то почти немедленно».

    США и Турция по-прежнему резко расходятся во мнениях по поводу нападений Израиля, союзника США, на Газу, которые Анкара называет геноцидом и  потенциальным препятствием на переговорах в Овальном кабинете.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил, что 25 сентября в Белом доме состоится встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры будут посвящены множеству торговых и военных сделок между двумя странами.

    Трамп на встрече с Эрдоганом призвал Турцию отказаться от покупки российских энергоносителей.

    25 сентября 2025, 22:40
    США и Турция подписали меморандум о стратегическом ядерном сотрудничестве

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар сообщил о подписании с США меморандума о стратегическом гражданском ядерном сотрудничестве.

    «Мы присутствовали на встрече нашего президента господина Эрдогана с президентом Соединенных Штатов господином Дональдом Трампом в Белом доме. Мы начали новый процесс, который больше углубит прочное и многоплановое партнерство между Турцией и США в области ядерной энергетики», – написал министр Байрактар в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    По его словам, после встречи с госсекретарем США Марко Рубио в присутствии лидеров страны был подписан меморандум о стратегическом гражданском ядерном сотрудничестве.

    «Я желаю, чтобы работа, которая будет вестись в рамках меморандума, принесла взаимную выгоду обеим странам в предстоящий период», – добавил турецкий министр энергетики и ресурсов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил, что 25 сентября в Белом доме состоится встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры будут посвящены множеству торговых и военных сделок между двумя странами.

    Так, Трамп решил обсудить с Эрдоганом поставки Турции F-35, призвал Турцию отказаться от покупки российских энергоносителей и назвал Эрдогана  «очень жестким» и «самоуверенным».

    24 сентября 2025, 22:18
    Эрдоган захотел продвигать стамбульский процесс по урегулированию на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил лидеру Франции Эммануэлю Макрону стремление добиваться продвижения стамбульских переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    Турецкий лидер Тайип Эрдоган выразил лидеру Франции Эмманюэлю Макрону стремление добиваться продвижения стамбульских переговоров по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

    В заявлении канцелярии президента Турции отмечено, что Анкара прилагает все усилия для обеспечения справедливого и прочного мира между Россией и Украиной, а также намерена нацелиться на результативные переговоры в Стамбуле.

    В ходе встречи Эрдоган поздравил Макрона с решением Франции признать Палестину как государство. Он также отметил, что усиление международного давления на премьер-министра Израиля Нетаньяху ради реализации принципа двух государств может дать результаты, подчеркнув важность постоянных контактов между Турцией и Францией в этом вопросе.

    Стороны обсудили развитие двусторонних отношений. Эрдоган подчеркнул значимость диалога с Францией для Турции и заявил о планах продолжать сотрудничество в сферах торговли, энергетики и оборонной промышленности.

    Президент Турции заявил о решимости активизировать отношения с Евросоюзом, призвав скорее задействовать необходимые механизмы для этого.

    Ранее президент Турции Эрдоган заявил, что урегулирование на украинской территории вряд ли произойдет в ближайшее время. Он отметил, что Европа не сможет постоянно предоставлять экономическую поддержку киевскому режиму.

    До этого Анкара подтвердила свою готовность продолжать посредничество в конфликте на Украине.

    25 сентября 2025, 19:37
    Трамп решил обсудить с Эрдоганом поставки Турции F-35

    Трамп решил обсудить с Эрдоганом продажу Турции F-35 и иных американских вооружений

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении обсудить с президентом Турции Тайипом Эрдоганом возможность продажи Анкаре истребителей F-35, зенитно-ракетных комплексов Patriot и другого вооружения.

    В начале встречи с Эрдоганом в Белом доме Трамп подчеркнул: «Они хотят купить F-16, F-35 и другие вещи. И мы будем говорить об этом». Американский лидер указал, что стороны также подробно обсудят поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot, передает ТАСС.

    Ранее Трамп сообщил, что 25 сентября в Белом доме состоится встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры будут посвящены множеству торговых и военных сделок между двумя странами. Глава Белого дома отметил работу над масштабной закупкой самолетов Boeing, а также над крупной сделкой по истребителям F-16.

    26 сентября 2025, 09:47
    Россиянка погибла в Турции под катером

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Отправившаяся в Турцию отдыхать российская гражданка попала под катер в море в уезде Кемер в провинции Анталья, она погибла, сообщают местные СМИ.

    Происшествие случилось еще 24 сентября, погибшую звали Линария Музипова, передает ТАСС со ссылкой на Hurriyet.

    Женщина заплыла за буйки и попала под катер для парасейлинга.

    Очевидцы вызвали спасателей, на место прибыли медики, полиция и береговая охрана. Медработники констатировали смерть Музиповой.

    Задержаны капитан лодки и оператор водных видов спорта, предоставивший катер.

    В конце июля на турецком курорте Аланья 56-летнюю россиянку насмерть сбил автомобиль.

    25 сентября 2025, 08:23
    EUObserver: ЕС не будет вводить ограничения в отношении туристов из России

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз не намерен вводить дополнительные официальные запреты для российских туристов, при этом обсуждается публикация новой стратегии по туризму, сообщил EUObserver.

    Портал EUObserver со ссылкой на европейских дипломатов сообщил, что Евросоюз не собирается вводить официальные ограничения для туристов из России, передает ТАСС.

    Российские граждане смогут и дальше посещать страны ЕС, несмотря на обсуждаемые внутри союза санкции против туристического сектора.

    Одновременно с этим Еврокомиссия готовит новую стратегию по отношению к российским туристам, приезжающим в Европу. Данный документ планируют обнародовать к концу текущего года. Один из дипломатов отметил, что эта стратегия, вероятнее всего, будет носить необязательный характер и окажется значительно мягче действующих пакетов санкций ЕС.

    Ранее Еврокомиссия предложила включить ограничения на сферу туризма в 19-й пакет антироссийских санкций.

    Евросоюз планировал установить единые ограничения на выдачу виз гражданам России.

    Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали введение новых визовых ограничений для граждан России.

    25 сентября 2025, 08:36
    Полиция Таиланда задержала россиянина за нелегальный прокат мотоциклов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На курортном острове Пханган 30-летний гражданин России организовал прокат мотоциклов без разрешения, его задержали сотрудники местной полиции.

    Туристическая полиция Таиланда задержала россиянина на острове Пханган за нелегальный бизнес по аренде мотоциклов, передает ТАСС.

    В качестве вещественных доказательств были изъяты 10 мотоциклов, а задержанному предъявили обвинения в ведении предпринимательской деятельности без разрешения на работу.

    Установлено, что гражданин России находился в Таиланде по туристической визе. Он признался, что в течение шести месяцев сдавал мотоциклы иностранным туристам и зарабатывал на этом до 150 тыс. батов ежемесячно. Основная клиентура задержанного также состояла из иностранных гостей курорта.

    По законам Таиланда, подобное нарушение может повлечь за собой штраф или депортацию. Иностранцы обязаны получать рабочую визу и специальное разрешение для ведения любой предпринимательской деятельности в стране.

    Ранее в Таиланде задержали 20-летнего российского гражданина, его подозревают в торговле запрещенными веществами, молодому человеку грозит наказание вплоть до смертной казни.

    Также из Таиланда выдворили видеоблогера Тимура Збарского после аннулирования его долгосрочной визы за поездку по зоне конфликта на границе с Камбоджей.

    25 сентября 2025, 12:57
    Генконсульство получило запрос на эвакуацию россиян после ДТП в Турции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В российское диппредставительство в Анталье поступили обращения по эвакуации трех граждан России, это пострадавшие в аварии с автобусом туристы, сообщили в генконсульстве.

    В консульство поступило обращение о содействии в эвакуации трех человек, передает ТАСС.

    Ведется взаимодействие со страховой компанией и медицинскими учреждениями для подготовки нужных документов.

    Автобус попал в аварию в Анталье в Турции, в нем было несколько российских туристов. Часть из них после аварии смогли вернуться в свои отели, двое остались без сознания в реанимации.

    25 сентября 2025, 09:40
    РСТ: Украинская атака на Форос не снизила спрос на отдых в Крыму

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Курортные объекты Крыма демонстрируют высокую загрузку, несмотря на атаку украинских беспилотников в Форосе, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

    Крым остается лидером по росту бронирования отелей среди российских регионов, а многие санатории заполнены полностью, указали в РСТ, передает ТАСС.

    Отмечается незначительный рост числа отмен бронирований, особенно в сегменте самостоятельных туристов.

    По словам коммерческого директора компании «Алеан» Оксаны Булах, спрос на отдых в Крыму осенью вырос на 30% по сравнению с прошлым годом, а санатории на сентябрь-октябрь почти везде заполнены на 100%.

    По статистике сервиса TravelLine, через который проходит более 60% онлайн-бронирований, в 2025 году количество броней в Крыму увеличилось на 70%.

    В РСТ отмечают, что после атаки БПЛА наблюдалось небольшое сокращение темпов бронирования: если 23 сентября рост составлял 38% по сравнению с прошлым годом, то 24 сентября – уже 26%.

    Процент отмен бронирований в Крыму составляет около 32%, при этом в отелях 4-5 звезд этот показатель равен 36%, а в объектах до трех звезд – 30%. В среднем по стране уровень аннуляций ниже, однако даже без учета атаки в Форосе в 2025 году в Крыму число отмен выше российского среднего – 33% против 22%.

    Напомним, беспилотники ВСУ атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове. Тяжелые ранения получили четыре человека, погибли три человека.

    26 сентября 2025, 14:25
    Песков заявил о продолжении Турцией выгодной торговли с Россией

    Песков подтвердил планы Турции по сохранению закупок российских товаров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Анкара продолжит торгово-экономическое сотрудничество с Россией, если это останется выгодным для турецкой стороны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Турция останется партнером России в вопросах закупки определенных видов товаров, передает ТАСС.

    Комментируя заявление Дональда Трампа о возможном отказе Анкары от российского газа, Песков подчеркнул, что решение о сотрудничестве Турция принимает самостоятельно.

    Он заявил: «"Турецкий поток" работает на полную мощность. "Голубой поток" работает на полную мощность». Песков отметил, что торгово-экономическое взаимодействие с Турцией продолжается, и если сотрудничество выгодно Анкаре, оно будет поддерживаться.

    По словам представителя Кремля, Турция как суверенное государство сама определяет, в каких сферах вести торговлю с Россией. Песков выразил уверенность, что выгодные направления партнерства сохранятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп призвал Турцию отказаться от покупки российских энергоносителей во время встречи с Тайипом Эрдоганом в Белом доме.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резкие высказывания Дональда Трампа о России в последние дни рассматриваются как элемент переговорной стратегии.

    Эрдоган: Нетаньяху выступал в ООН перед пустыми креслами из-за действий в Газе
    Додон не нашел себя в списке голосующих на выборах в Молдавии
    Маргарита Симоньян сообщила о дате и месте прощания с Тиграном Кеосаяном
    Умерла актриса из фильма «Мимино» Людмила Гаврилова
    Историк моды Васильев отказался возвращаться в Россию даже за 15 млн рублей
    Shaman подтвердил создание партии «Мы»
    Китай испытал крупнейший летающий ветрогенератор

    В Европе нашелся сильный защитник российских активов

    Бельгия выступила резко против инициативы Германии выдать Украине кредит под залог российских замороженных резервов. Там жестко дали понять, что этого никогда не произойдет. Почему такая небольшая европейская страна вступилась за российские активы, и сможет ли она противостоять куда более мощной Германии? Подробности

    Вашингтон подталкивает Турцию к пересмотру контрактов с Москвой

    «Мы могли бы легко заключить сделку с Турцией по F-35, возможно, и сделаем это, но Эрдоган сначала сделает кое-что для нас», – заявил президент США Дональд Трамп, предварительно указав на необходимость для турок отказаться от российских нефти и газа. Сам Эрдоган требование пока не комментировал, но эксперты сомневаются, что Анкара так просто откажется от энергоносителей Москвы. И на то есть целый ряд причин. Подробности

    Россия находит ответ против украинской «Бабы-яги»

    Российские войска установили с ВСУ паритет по выпуску и применению тяжелых ударных беспилотников, самым знаменитым образцом которого является украинская «Баба-яга». В чем особенности аппаратов данного класса, почему эксперты считают, что такие БПЛА могут даже заменить бомбардировочную авиацию – и какие подобные беспилотники Россия применяет сегодня в зоне спецоперации? Подробности

    Как советский МиГ-21 стал легендой для Индии

    Поистине эпохальное событие произошло в Индии – на авиабазе Чандигарх прошла торжественная церемония прощания с прослужившим в ВВС страны более шестидесяти лет истребителем МиГ-21. Как эта машина превзошла американского конкурента, какую роль сыграла для Вьетнама и Индии – и почему ее история до сих пор актуальна? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Германия готовит ограбление России

      Евросоюз готовится выдать Украине «репарационный кредит». Проще говоря, ограбить Россию, передав ее замороженные активы Киеву под обязательства все это возместить «после того, как Россия выплатит репарации». Хотя Украина от России этого никогда не добьется, план ограбления уже поддержан Германией.

    Евросоюз напрашивается на третью мировую

      Истерика, которую устроила Эстония из-за российских истребителей, которые якобы нарушили ее воздушное пространство, дошла до руководства НАТО. Руководство НАТО продемонстрировало удовлетворительную реакцию. А вот руководство Евросоюза бредит и пытается развязать третью мировую войну.

    Золотой век Древней Руси: от Владимира до Владимира

      Вопрос о том, как возникла Русь, наложил отпечаток на всю нашу современную жизнь. Основные черты нашего народа были определены событиями, произошедшими больше тысячи лет назад. Что же является отправной точкой русской истории и откуда возникла Русь? Историк Александр Дементьев в проекте «Время удивительных историй».

    Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

